Ministerio de Ciencia tras agresión a jefa de la cartera: “La violencia no contribuye al diálogo ni al desarrollo de estas comunidades”

Luego de que la ministra Ximena Lincolao fuera agredida este miércoles por estudiantes durante la inauguración del año académico en la Universidad Austral, en Valdivia, diferentes voces se levantaron para condenar el ataque, entre ellas la de la misma cartera que encabeza.

En un comunicado dado a conocer esta tarde, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación lamentó los hechos ocurridos durante la visita de Lincolao, junto con dar a conocer que “la ministra se encuentra en buen estado de salud”.

La repartición detalló que la actividad tenía como propósito “generar un espacio de encuentro y diálogo con la comunidad universitaria en torno a los desafíos del país en materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación”.

“Las universidades deben ser espacios para el aprendizaje, el intercambio de ideas y el debate respetuoso. La violencia no contribuye al diálogo ni al desarrollo de estas comunidades” , reafirmó la secretaría de Estado.

El ministerio finalizó su declaración afirmando que, a pesar de lo ocurrido hoy, “seguiremos desplegados en regiones, promoviendo instancias de encuentro y trabajando con convicción para fortalecer la ciencia, la innovación y el conocimiento en todo Chile” .

La agresión

El ataque a la titular del Ministerio de Ciencias ocurrió durante la tarde de este miércoles, cuando se retiró de la Aula Magna del plantel universitario de la región de Los Ríos en medio de una manifestación de estudiantes.

Estos, que protestaban por las medidas de recorte presupuestario que ha tomado la administración del Presidente José Antonio Kast, insultaron y agredieron físicamente a Lincolao.

El hecho fue condenado de manera transversal por políticos y autoridades de gobierno, e incluso la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, anunció una querella en contra de quienes resulten responsables por delito de atentado a la autoridad.