Ministro Cordero informa que se aceptó renuncia de jefa de Estadio Seguro tras muerte de dos hinchas de Colo Colo

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, presentó su renuncia tras la muerte de un niño de 13 años y una joven de 18 en las afueras del Estadio Monumental, previo al partido de Colo Colo con Fortaleza de Brasil por Copa Libertadores.

Las víctimas fatales fueron aplastadas por vallas papales que habrían sido derribadas por fanáticos que intentaban ingresar al recinto deportivo. La investigación de la Fiscalía busca establecer si un carro lanzaguas de Carabineros pasó por encima de la reja cuando los jóvenes se encontraban bajo ella.

“Dadas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, las formas en que se adoptaron algunas decisiones, la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas, ha presentado hace poco rato su renuncia y se ha aceptado inmediatamente”, manifestó el secretario de Estado en un punto de prensa.

Junto con informar la salida de Venegas, Cordero condenó los incidentes ocurridos en el reducto de Macul.

“El fútbol es un espectáculo que busca principalmente que las familias y las personas puedan participar de él activamente sin temor y sin riesgos, y por lo tanto, los actos vandálicos, especialmente los que ocurrieron hoy, con indiferencia de lo ocurrido con esta tragedia en concreto, es algo que no podemos tolerar”, aseguró.

Cordero además indicó que el funcionario de carabinero involucrado en el hecho, conductor del carro lanzagases, está en calidad de imputado, tal como ya lo había informado el Ministerio Público, y detalló que “está a la disposición del fiscal a la espera de las pericias tanto de la SIAT, como de Labocar. Las circunstancias posteriores es una decisión privativa del fiscal ”.

Luis Cordero, nuevo ministro de Seguridad Pública (Foto: Aton)

En esa línea, señaló que el policía fue apartado de sus funciones y que “así se mantendrá”.

“Respecto de Carabineros, han instruido el sumario respectivo para determinar las responsabilidades administrativas que en este caso procedan”, añadió Cordero.

Asimismo, informó que por decisión del gobierno en voz del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se comunicó a los organizadores de la suspensión del partido “a pesar de la opinión de los organizadores”.

A su vez, también apuntó contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), desde donde solicitaron que el Registro Nacional de Hinchas se vuelva ley. “La ANFP no puede usar el registro de hinchas cada vez que no asume su responsabilidad. Debe atender como organizador de espectáculos deportivos y exigirle a los clubes. Me parece oportunista esa declaración”, señaló Cordero en su comparecencia a la prensa.

En la instancia, también fue requerido por las conductas de hinchas, que secuestran los buses RED junto a sus conductores para trasladarse a distintos puntos de la ciudad, los que fueron calificados como “organizaciones criminales”.

“El Ejecutivo considera que esas personas autocalificadas hinchas del fútbol, en verdad son organizaciones criminales y de ser necesario, nosotros penalmente los vamos a tratar como organizaciones criminales”, sostuvo.

También apuntó contra las denominadas “barras bravas” y aseguró que “el Ejecutivo no va a tener, por lo menos en mi condición de ministro de Seguridad, ningún reparo en tratar a las barras que realizan regularmente este tipo de acciones como medio aparentemente de alentar el fútbol. No tengo ningún inconveniente de tratarlas como organizaciones criminales que creo que en algunos casos operan de esa manera".

Los hechos

Durante la tarde del jueves, un niño de 13 años y una joven de 18 fallecieron en medio de graves incidentes registrados en los accesos del estadio Monumental, en la comuna de Macul, minutos antes de que iniciara el duelo entre Colo Colo y Fortaleza de Brasil por Copa Libertadores.

Esto, en medio de un confuso incidente registrado cuando un grupo de fanáticos del Cacique rompió el cerco perimetral, botando vallas papales, para entrar al reducto deportivo, mientras personal de Carabineros se desplegaba para evitar el ingreso a la fuerza de los hinchas.

En este contexto, de acuerdo a los primeros antecedentes, vallas papales derribadas habrían aplastado a las dos víctimas, quienes pese a ser trasladados en ambulancias de Carabineros y del propio estadio a la Clínica Bupa de La Florida, terminaron perdiendo la vida producto de sus lesiones.

Y aunque la tesis original era que el niño y la joven fueron aplastados en el marco de la estampida generada por los fanáticos que trataban de ingresar a la fuerza, versiones de testigos apuntan a un carro lanzagases de Carabineros, asegurando que el vehículo, en su afán por disolver la manifestación, pasó por encima de la reja en cuestión, aplastando y dando muerte a las víctimas.

A este hecho, que dejó además varias personas lesionadas y detenidas, se sumó lo sucedido dentro de la cancha: el duelo entre albos y brasileños terminó siendo suspendido por el ingreso de barristas a la cancha.