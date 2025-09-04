SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Montes y desalojo de megatoma de San Antonio: “No se ha terminado el tiempo para buscar un acuerdo”

El titular de Vivienda abordó el fracaso de las negociaciones reconociendo que "hay un problema especialmente en el precio, en el valor del terreno".

José NavarretePor 
José Navarrete
Quilpue, 28 de agosto 2025 El ministro de Vivienda, Carlos Montes, hace entrega de llaves de viviendas definitivas a damnificados del megaincendio del pasado febrero Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que seguirán “buscando alternativas” para las familias que habitan la megatoma de San Antonio que deben desalojar el terreno.

Esto, tras el fracaso de las tratativas con los propietarios del predio de 260 hectáreas y el fin del plazo que fijó la Corte de Apelaciones de Valparaíso para el desalojo tras varias prórrogas y fallos desde 2023.

Desde el Ejecutivo señalan que quedan espacios de negociación y plantean que materializar el desalojo de 4.000 familias puede extenderse por varios meses.

Consultado al respecto, Montes recordó que “son 10.000 personas que viven ahí”.

“Cuando el ministerio vio que hubo una orden de desalojo de la corte, nosotros dijimos ‘veamos una manera de poner de acuerdo a los propietarios con las familias’ y finalmente se acordó y estuvimos trabajando en eso”, explicó.

La autoridad dijo que para viabilizar una solución se constituyeron 40 cooperativas de vecinos, se hicieron estudios urbanos y se creó una comisión técnica, que este viernes debe entregar su informe a los dueños y al Minvu.

“A partir de eso nosotros vemos qué es lo que sigue, pero nosotros vamos a seguir buscando alternativas. Aquí la ley establece que tiene que cumplirse, pero también hay que buscar alternativas, alternativas que permitan que las partes se pongan de acuerdo. No quiero hablar de la rigidez de los dueños, o la generosidad o amplitud de los dueños. Quiero decirles que no se logró acuerdo, pero que no se ha terminado el tiempo para buscar acuerdo”, recalcó el titular del Minvu.

Montes rechazó los cuestionamientos esbozados por los representantes de los propietarios en torno a que no tendrían certeza de que las cooperativas paguen y precisó que hay vigente “un acuerdo de confidencialidad” sobre las negociaciones.

“Sería absurdo estar en una conversación al interior de una comisión técnica de puros especialistas en esto, que eso no estuviera como un tema muy central. Lo que pasa es que no hay acuerdo sobre esa materia. No hay acuerdo. Y como se ha dicho también, hay un problema especialmente en el precio, en el valor del terreno”, señaló, respecto al fracaso del diálogo con los propietarios.

Más sobre:MinvuViviendaCarlos MontesSan AntonioMegatoma

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte de Valparaíso acoge desafuero de diputado Bobadilla y ordena formación de causa por injurias graves con publicidad

Tras megaincendio del 2024: realizan nueva jornada de reforestación en la Reserva Nacional Lago Peñuelas

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

A semanas de las elecciones, Boric agrega más condimentos al Congreso y da urgencia a nueva ley de aborto

El telefonazo de Núñez a Fernando Carmona para contener salidas de libreto y ajustarse al relato del comando

Matthei con cautela, Kast sin planes y Jara en gira: cómo vivirán el 11 de septiembre los candidatos presidenciales

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

Anuncian nueva edición de Miss Mundo y abren casting oficial para representar a Chile

Anuncian nueva edición de Miss Mundo y abren casting oficial para representar a Chile

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

Corte de Valparaíso acoge desafuero de diputado Bobadilla y ordena formación de causa por injurias graves con publicidad
Chile

Corte de Valparaíso acoge desafuero de diputado Bobadilla y ordena formación de causa por injurias graves con publicidad

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

Tras megaincendio del 2024: realizan nueva jornada de reforestación en la Reserva Nacional Lago Peñuelas

Tribunal Constitucional visa proyecto de permisos sectoriales y queda a un paso de ser promulgado
Negocios

Tribunal Constitucional visa proyecto de permisos sectoriales y queda a un paso de ser promulgado

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans

Caso Factop: Larraín Vial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda
Tendencias

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Dónde y a qué hora ver Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open

La ley de los 28 metros, cuatro toques y la balanza: el plan de Córdova para ir a Brasil sin descuidar el Mundial Sub 20

El portazo de Pablo Milad a la U por la Supercopa ante Colo Colo: “Se tiene que jugar”

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Óscar Martínez, periodista salvadoreño: “El ‘modelo Bukele’ básicamente consiste en una regla esencial: todo el poder en un hombre”
Mundo

Óscar Martínez, periodista salvadoreño: “El ‘modelo Bukele’ básicamente consiste en una regla esencial: todo el poder en un hombre”

El Papa pide al presidente de Israel un “alto al fuego” en Gaza y este reclama la liberación de los rehenes israelíes

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo