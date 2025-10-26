SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Niño de 11 años muere tras caer desde un décimo piso en Las Condes

Fiscalía instruyó que detectives de la PDI realicen las diligencias que permitan esclarecer las causas que derivaron en la tragedia.

Por 
Roberto Martínez
Diego Martin

Un trágico suceso se registró la tarde de este sábado en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, luego de que equipos de emergencia reportaran el fallecimiento de un niño de 11 años que cayó desde el décimo piso de un edificio.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en cercanías a la intersección de las calles Latadía con Payador Taguada, a pocos metros de Avenida Américo Vespucio, donde el menor de edad –por motivos que son materia de investigación- se precipitó hasta el sector de estacionamientos de la propiedad.

De ello se habría percatado un residente, quien dio aviso a funcionarios de Carabineros y voluntarios de la Unidad de Rescate de Bomberos, quienes acudieron al sitio del suceso, intentando reanimar a la víctima, maniobra infructuosa ante la gravedad de las lesiones.

Desde la institución uniformada se informó del fatal episodio al Ministerio Público, el que a su vez instruyó que detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) realice las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las causas que derivaron en la tragedia.

Al respecto, el comisario Mario Jara, de la BH Metropolitana, detalló que “se logró establecer que hoy en la tarde estaba el menor en compañía de la pareja de su padre, al interior del domicilio, en un momento dado lo pierden de vista y se dan cuenta más tarde, tras aviso de algunos vecinos, de que había caído un menor por precipitación. Resultando así, efectivamente, que se trataba de este niño de 11 años”.

En el mismo tenor, aclaró que al interior del departamento había mallas de seguridad, sin embargo, “había un sector en que no había mallas y eso facilitó la caída del menor”.

“Hasta este punto investigativo no hay antecedentes que nos hagan presumir la participación de terceras personas. No obstante, es un caso que está en desarrollo y estamos realizando todavía dirigencias de empadronamiento, de verificación de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos”, sentenció el jefe policial.

Más sobre:AccidentePolicialLas CondesNiñoEdificioPDINacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Al menos 12 heridos deja un ataque de drones rusos contra edificios residenciales de Kiev

Trump anuncia aumento del 10% en aranceles a Canadá

Tormenta tropical Melissa se convierte en huracán y amenaza al Caribe

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Son hermosos ruidos: las historias chilenas de MTV

Lo más leído

1.
Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Niño de 11 años muere tras caer desde un décimo piso en Las Condes
Chile

Niño de 11 años muere tras caer desde un décimo piso en Las Condes

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña

Patricio Contesse, diez años después
Negocios

Patricio Contesse, diez años después

¿Las personas o las cosas?

La segunda C: contribución

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Director ejecutivo del COL de la Copa del Mundo Sub 20: “La FIFA nos dijo que nos atreviéramos a organizar un Mundial adulto”
El Deportivo

Director ejecutivo del COL de la Copa del Mundo Sub 20: “La FIFA nos dijo que nos atreviéramos a organizar un Mundial adulto”

Una nueva polémica de Lamine Yamal enciende la visita de Barcelona al Madrid en un duelo clave

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Al menos 12 heridos deja un ataque de drones rusos contra edificios residenciales de Kiev
Mundo

Al menos 12 heridos deja un ataque de drones rusos contra edificios residenciales de Kiev

Trump anuncia aumento del 10% en aranceles a Canadá

Tormenta tropical Melissa se convierte en huracán y amenaza al Caribe

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal