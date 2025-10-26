Niño de 11 años muere tras caer desde un décimo piso en Las Condes

Un trágico suceso se registró la tarde de este sábado en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, luego de que equipos de emergencia reportaran el fallecimiento de un niño de 11 años que cayó desde el décimo piso de un edificio.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en cercanías a la intersección de las calles Latadía con Payador Taguada, a pocos metros de Avenida Américo Vespucio, donde el menor de edad –por motivos que son materia de investigación- se precipitó hasta el sector de estacionamientos de la propiedad.

De ello se habría percatado un residente, quien dio aviso a funcionarios de Carabineros y voluntarios de la Unidad de Rescate de Bomberos, quienes acudieron al sitio del suceso, intentando reanimar a la víctima, maniobra infructuosa ante la gravedad de las lesiones.

Desde la institución uniformada se informó del fatal episodio al Ministerio Público, el que a su vez instruyó que detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) realice las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las causas que derivaron en la tragedia.

Al respecto, el comisario Mario Jara, de la BH Metropolitana, detalló que “se logró establecer que hoy en la tarde estaba el menor en compañía de la pareja de su padre, al interior del domicilio, en un momento dado lo pierden de vista y se dan cuenta más tarde, tras aviso de algunos vecinos, de que había caído un menor por precipitación. Resultando así, efectivamente, que se trataba de este niño de 11 años”.

En el mismo tenor, aclaró que al interior del departamento había mallas de seguridad, sin embargo, “había un sector en que no había mallas y eso facilitó la caída del menor”.

“Hasta este punto investigativo no hay antecedentes que nos hagan presumir la participación de terceras personas. No obstante, es un caso que está en desarrollo y estamos realizando todavía dirigencias de empadronamiento, de verificación de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos”, sentenció el jefe policial.