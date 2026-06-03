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    Metro de Santiago informa de servicio parcial en línea 4 por persona en las vías: cinco estaciones cerradas

    El servicio sólo está disponible entre Tobalaba y Vicente Valdés y Hospital Sótero del Rio y Plaza de Puente Alto.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Metro de Santiago.

    Durante la mañana de este miércoles, desde Metro de Santiago informaron que se encontraban con servicio parcial en la Línea 4.

    Según informaron desde la institución, debido a la presencia de una persona en la vía es que el servicio se encuentra disponible sólo entre Tobalaba y Vicente Valdés y Hospital Sótero del Rio y Plaza de Puente Alto.

    De esta forma se encuentran cerradas las estaciones Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa.

    Además, el servicio de ruta expresa en Línea 4 se encuentra suspendido por lo que los trenes se detendrán en todas las vías.

    Desde Red Movilidad, anunciaron buses en bucle en el tramo afectado entre Vicente Valdés y Sotero del Río, además de un refuerzo en los servicios 210-210v-210e-213-226-F13-F15.

    Finalmente, desde Metro además pusieron a disposición un justificativo para quienes lo necesiten.

    Más sobre:Metro de SantiagoLínea 4Problemas

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