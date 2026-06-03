Metro de Santiago informa de servicio parcial en línea 4 por persona en las vías: cinco estaciones cerradas

Durante la mañana de este miércoles, desde Metro de Santiago informaron que se encontraban con servicio parcial en la Línea 4.

Según informaron desde la institución, debido a la presencia de una persona en la vía es que el servicio se encuentra disponible sólo entre Tobalaba y Vicente Valdés y Hospital Sótero del Rio y Plaza de Puente Alto.

De esta forma se encuentran cerradas las estaciones Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa.

08:43hrs. 🔴El servicio de ruta expresa en #L4 se encuentra suspendido, por lo que los trenes se detendrán en todas las estaciones. https://t.co/5Y8Z5NO4MI — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 3, 2026

Además, el servicio de ruta expresa en Línea 4 se encuentra suspendido por lo que los trenes se detendrán en todas las vías.

Desde Red Movilidad, anunciaron buses en bucle en el tramo afectado entre Vicente Valdés y Sotero del Río, además de un refuerzo en los servicios 210-210v-210e-213-226-F13-F15.

Finalmente, desde Metro además pusieron a disposición un justificativo para quienes lo necesiten.