SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“No es normal que cruzar la calle termine en una persona muerta”: gobernador Orrego presenta plan de Cruces Seguros en la Alameda

El plan contempla la intervención de 20 puntos. "Estos son los lugares donde teníamos más siniestros y más fatalidades", señaló Orreego.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

Durante la mañana de este viernes el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentó el plan “Cruces Seguros”, el cual contempla la intervención de 20 cruces de la Alameda, 15 de ellos en Estación Central, con el fin de reducir los atropellos y accidentes.

Según detalló Orrego, “desde el 2018 hasta el 2023 tuvimos 22 personas fallecidas en este eje y cerca de 88 siniestros distintos. Por eso es que decidimos intervenir, ya no solamente haciendo una nueva ciclovía o pavimentando las calles, cosa que estamos haciendo, o limpiando las fachadas, sino que específicamente 20 puntos de alta inseguridad en los cruces de La Alameda”.

Al respecto, la secretaria ejecutiva de CONASET, Luz Infante, detalló que “cuando comenzaron las obras en este lugar, la cantidad de fallecidos se redujo a cinco fallecidos en el año 2023. Y en el año 2024, cuando ya las obras estaban bastante avanzadas, tuvimos cero fallecidos por siniestros de tránsito”.

Los cruces intervenidos son, Exposición, ⁠Bascuñán Guerrero, ⁠Alameda 2652 (ULA), ⁠Avenida España, Las Achiras, Las Rejas, Radal, Carlota Carrasco, ⁠Gral. Amengual, Concón, Toro Mazote, General Velásquez, Nicasio Retamales, Alameda 3850 (Terminal de Buses), Ruiz-Tagle, Obispo Umaña, ⁠Hermanos Arellano, ⁠Marinero Díaz, ⁠San Francisco de Borja, y el de ⁠Nataniel Cox que aún no se realiza.

De acuerdo a lo que agregó el gobernador “estos son los lugares donde teníamos más siniestros y más fatalidades. Insisto, no es normal que cruzar la calle termine en una persona muerta. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la Alameda, a vista y paciencia de todo el mundo, sin ninguna decisión”.

“Tomamos carta en el asunto, tomamos el toro por la hasta y lo que hicimos fue intervenir esos 20 puntos. Y mira qué interesante, pasamos de 22 muertos y 88 siniestros a 6 siniestros y 0 muertes el año pasado”, agregó.

Respecto a la situación en Nataniel Cox, añadió que “ahí lo que tenemos que hacer es un sistema de reja y canalización del público por donde puede cruzar y por donde no puede cruzar de manera mucho más sólida. Y ese tipo de intervención no cabía dentro de la licitación que hicimos para los otros 19 puntos. Es una licitación especial. Pero están los recursos y lo vamos a hacer”.

El programa, consideró una inversión de más de $2.244 millones destinados a señaléticas, vallas, demarcación vial de alta visibilidad y cruces inclusivos.

Más sobre:AlamedaGobernadorCrucesFallecidos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping

Blanco destaca incorporación de Astudillo y Ruz a la Suprema: “Profesionales de destacada labor con perfiles diferentes”

Contraloría detecta que más de $160 millones destinados a salud primaria en Calama se usaron en celebraciones

Nuevo formato de Enade mantiene en alerta a candidatos: se preparan para interpelarse en el foro empresarial

Cómo el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aumenta la presión contra Maduro

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Fiscalía de Antofagasta cerró investigación por Democracia Viva e insiste contra traslado de ProCultura a Santiago
Chile

Fiscalía de Antofagasta cerró investigación por Democracia Viva e insiste contra traslado de ProCultura a Santiago

Blanco destaca incorporación de Astudillo y Ruz a la Suprema: “Profesionales de destacada labor con perfiles diferentes”

Contraloría detecta que más de $160 millones destinados a salud primaria en Calama se usaron en celebraciones

Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping
Negocios

Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping

Sol peruano se debilita y las acciones caen tras destitución de Dina Boluarte

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio
Tendencias

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

La U ya tiene asegurado el estadio en el que recibirá a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana
El Deportivo

La U ya tiene asegurado el estadio en el que recibirá a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

Redes sociales, polémicas y duras críticas: las razones de Arturo Vidal para dudar de su continuidad en Colo Colo

No hay tregua para Aníbal Mosa en Colo Colo: accionistas vuelven a rechazar los estados financieros de Blanco y Negro

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos
Cultura y entretención

El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Soda Stereo llega a Chile con su show que incluye a Gustavo Cerati virtual

Cómo el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aumenta la presión contra Maduro
Mundo

Cómo el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aumenta la presión contra Maduro

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida