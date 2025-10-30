Orellana afirma que insistirán en sus argumentos ante Corte Suprema tras apelación de agresor de Nabila Rifo

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, indicó que insistirán en sus argumentos ante la Corte Suprema para abordar la apelación del agresor de Nabila Rifo, Mauricio Ortega, para volver a obtener la libertad condicional.

“La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y, alegado en tiempo y forma, por nuestro abogado regional en los audiencias”, señaló la secretaria de Estado.

“Acogió también nuestros argumentos jurídicos que nos importan en tribunales respecto a que Nabila dijo debía ser notificada debidamente, atendiendo en forma especial a su condición de discapacidad visual luego del ataque por el que fue condenado Mauricio Ortega”.

“En respecto al reciente recurso que ingresó su defensa, que es parte de la documenta legítima que el derecho le entrega como defensor del condenado, vamos a volver a insistir en estos argumentos de derecho en la sede que corresponde, en este caso, en la Corte Suprema”, aseveró la ministra Orellana.

Esto, como mencionó, porque Ortega recurrió a la Corte Suprema para no perder el beneficio de la libertad que le había concedido la Comisión de Libertades Condicionales de Coyhaique y que hace algunos días fue revocada por la Corte de Apelaciones de dicha ciudad.