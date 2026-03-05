SUSCRÍBETE
    Nacional

    OS-9 detiene a exalumnos del INBA captados lanzando molotov a carabineros frente al colegio cuando cursaban cuarto medio

    Quedaron con medidas cautelares.

    José Navarrete 
    José Navarrete

    El Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS-9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, concretó la detención de dos exalumnos del Internado Nacional Barros Arana (INBA) involucrados en desórdenes graves en el emblemático liceo capitalino.

    De acuerdo a la indagatoria, cuando cursaban cuarto medio, los detenidos incurrieron en el lanzamiento de artefactos incendiarios contra personal de Control de Orden Público (COP) de la policía uniformada, durante los incidentes registrados el 13 de octubre de 2025 en el exterior del establecimiento.

    Los entonces estudiantes fueron captados arrojando bombas molotov en el frontis del recinto educacional, ubicado en calle Santo Domingo, en la comuna de Santiago.

    En ese lugar, un grupo estimado entre 30 y 40 personas protagonizó enfrentamientos con personal policial desplegado en el sector. En el grupo había jóvenes que mantenían sus rostros cubiertos con capuchas y que vestían overoles sobre sus ropas.

    El Departamento OS-9 efectuó diversas diligencias investigativas orientadas a esclarecer la dinámica de los hechos e individualizar a los responsables.

    Como resultado del análisis de evidencia y otras técnicas especializadas, los investigadores lograron identificar a dos participantes directos en el lanzamiento de artefactos incendiarios.

    Con estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó las respectivas órdenes de detención al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

    Al ser detenidos, V.A.M.G., de 18 años, y B.G.G., de 19, mantenían diversas especies que les fueron incautadas y que podrían estar vinculadas a los hechos investigados.

    El control de detención de ambos imputados se realizó el miércoles 4 de marzo de 2026 ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que el tribunal declaró legal el procedimiento y fijó un plazo de investigación de 120 días.

    Respecto de las medidas cautelares, el tribunal decretó para V.A.M.G. arresto domiciliario nocturno entre las 22.00 y las 06:00 horas, arraigo nacional y la prohibición de acercarse al establecimiento.

    En tanto, para B.G.G. se dispuso la medida de arraigo nacional, firma mensual ante la 22° Comisaría de Carabineros de Quinta Normal y la prohibición también de acercarse al liceo.

    La investigación continúa en desarrollo, con el objetivo de determinar la eventual participación de otras personas en los hechos ocurridos y establecer la totalidad de las responsabilidades penales correspondientes, informaron desde Carabineros.

