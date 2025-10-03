Pantalla corporativa originó incendio en tienda de zapatillas del mall Costanera Center

El Cuerpo de Bomberos de Santiago acudió con al menos 10 de sus carros para controlar el fuego que afectó el tercer piso del mall Costanera Cencosud la mañana de este viernes.

A eso de las 7.00 horas, el comandante de Bomberos Giorgio Tromben Marcone, explicó que su principal preocupación, tras haber controlado el fuego, era la ventilación para el flujo de personas que realiza labores en el centro comercial.

La emergencia se inició a eso de las 5.30 horas y unos 500 trabajadores fueron evacuados.

En el entorno del centro comercial, entre Nueva Costanera y Andrés Bello, se implementaron distintos cortes de tránsito para facilitar la labor de Bomberos.

Tromben detalló que el fuego se originó en una pantalla LED corporativa gigante de la tienda de Skechers.

“Estamos trabajando solamente equipos especializados del Cuerpo Bombero de Santiago en la ventilación”, indicó.

El comandante de Bomberos señaló que son alrededor de 7.000 personas que trabajan en el centro comercial, en un flujo que va ingresando desde las 7.00 de la mañana.

“Es la gente que está momentáneamente esperando que podamos dejar la situación ventilada para que puedan ingresar”, apuntó el jefe de las operaciones de Bomberos en el lugar.

El comandante Tromben precisó que el fuego afectó a la tienda de zapatillas ubicada en el tercer piso y no se registró propagación a ninguna local colindante o superior.

Cenco Malls emitió un comunicado detallando que el incidente se detectó a las 05.25 horas, cuando se percibió humo saliendo del local y de inmediato se activaron los sistemas automáticos de extinción de incendios y protocolos de emergencia, sumándose posteriormente Bomberos.