Cencosud abre investigación para determinar las causas del incendio en el mall Costanera Center

A las 5.25 de este viernes se activaron las alarmas de incendio del mall Costanera Center, luego que comenzara a salir humo del local de zapatillas de la marca Skechers, ubicado en el tercer nivel del centro comercial.

La empresa Cenco Malls informó que “de inmediato se activaron los sistemas automáticos de extinción de incendios y protocolos de emergencia, sumándose posteriormente Bomberos de Santiago, tras lo cual se logró controlar la situación”.

Asimismo, señalaron que “en una primera evaluación, no se registran daños en los locales contiguos. Sin embargo, de manera preventiva se procedió a cortar el suministro eléctrico en la zona afectada y a evacuar el centro comercial".

La compañía lamentó el incidente e informó que “ se ha iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro ”.

Pasadas las 8.00 de la mañana el centro comercial permanecía evacuado, aunque desde la empresa precisaron que el mall abrirá sus puertas “en cuanto las condiciones de seguridad permitan su reapertura”.