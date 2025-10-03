SUSCRÍBETE
Nacional

Bomberos realiza labores por incendio en un local del mall Costanera Center

Una falla eléctrica en una tienda de zapatillas habría originado el fuego y la emanación de humo. Evacuaron a trabajadores y se realizaron cortes de tránsito en la zona.

José Navarrete 
José Navarrete
Imagen referencial de archivo

Poco antes de las 6.00 horas de este viernes, el Cuerpo de Bomberos de Santiago inició trabajos en una primera alarma de incendio por fuego en un local de avenida Andrés Bello y Nueva Tobalaba.

Bomberos precisó que el siniestro se produjo al interior del local comercial ubicado en el mall Cenco Costanera.

Una falla eléctrica en una tienda de zapatillas habría originado el fuego y la emanación de humo.

El local afectado corresponde a la tienda de Skechers recientemente inaugurada en el tercer piso como la más grande de la marca en el mundo.

Trabajadores del centro comercial debieron evacuar.

Se realizaron una serie de cortes de tránsito en la zona aledaña.

Bomberos realiza labores por incendio en un local del mall Costanera Center
