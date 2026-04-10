Paso Los Libertadores cerrará durante este viernes por condiciones climáticas inestables en la alta montaña

La Delegación Presidencial Provincial (DPR) de Los Andres informó este jueves que durante este viernes el Paso Los Libertadores cerrará debido a las condiciones climáticas inestables presentes en la zona cordillerana.

Cabe señalar que para la alta montaña se emitió un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas, lo que estaría acompañado por precipitaciones, afectando el tránsito de los vehículos que usan el sistema integrado Cristo Redentor.

A raíz de lo anterior, la autoridad señaló que, tras conversaciones con Vialidad, tanto de Chile como de Argentina se adoptó el cierre del paso fronterizo “debido a las inestabilidades climáticas existentes en la alta cordillera”, que incluye probables nevadas, especialmente en el sector de Argentina, lo que “no garantiza condiciones seguras” en el tránsito.

“Se suspende de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículo para este viernes 10″, agrega el comunicado de la DPR Los Andes.

Asimismo, se informó que será a contar de las 13 horas de Chile y las 14 horas de Argentina, cuando se bajen las barreras de Guardia Vieja y Uspallata, respectivamente.

En tanto, el túnel internacional cerrará el tránsito vehicular a partir de las 15 horas en suelo nacional y desde las 16 horas desde el lado trasandino.