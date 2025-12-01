Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, presentó su renuncia al Gobierno de Javier Milei en Argentina, esto tras haber jurado como senadora el viernes pasado.

La salida de Bullrich se hará efectiva este lunes 1 de diciembre, esto con miras a asumir como senadora el próximo 10 de diciembre.

A través de una carta dirigida al mandatario argentino la exministra agradeció la confianza, a la vez que destacó que “continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera”.

“Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”, apunta la misiva.

“El próximo 10 de diciembre asumiré como Senadora de la Nación, donde continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”, añadió.