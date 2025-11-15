OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Capturan a sujeto requerido por Interpol: vivía en Santiago hace un año y era buscado por un homicidio en Lima

    Se trata de un ciudadano de nacionalidad peruano, quien era buscado por la OCN de Interpol Lima (Perú), por el delito de homicidio.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Foto: Referencial/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este viernes, detectives de la Oficina Central Nacional (OCN) de la Interpol Santiago, detuvieron a un sujeto de nacionalidad peruana que mantenía una orden de captura por el delito de homicidio, la cual había sido solicitada por la OCN de la Interpol Lima.

    Se trataría de un hombre de 31 años, que, según lo informado por el comisario Enrique Gutiérrez, de la OCN Interpol, estaba “residiendo en la comuna de Santiago desde hace al menos un año. En este contexto, se desarrollaron diversas diligencias investigativas y trabajo en terreno, para corroborar dicha información”.

    En ese sentido, indicó que “una vez ubicado, se dio cuenta a las autoridades de Perú, quienes iniciaron las coordinaciones diplomáticas, a fin de efectuar una detención con miras a extradición”.

    De esta forma, una vez que se contó con la orden de aprehensión emanada por la Corte Suprema, los detectives concretaron la detención de este hombre que posee además antecedentes por otros delitos.

    Imagen referencial de detective de la Interpol en un procedimiento. Imagen de archivo. Foto: www.interpol.int.
