OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Presentan querella contra diputado Cosme Mellado por presunto abuso sexual a exasesora legislativa

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) confirmó la acción judicial contra el parlamentario radical tras una denuncia por violencia de género. La causa fue declarada reservada por la Fiscalía de Valparaíso.

Por 
Roberto Martínez
El diputado Cosme Mellado (PR). RAUL ZAMORA/ATON CHILE

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) interpuso este martes una querella en contra del diputado Cosme Mellado (Partido Radical) por un presunto caso de abuso sexual, tras la denuncia presentada por una exasesora legislativa que trabajó con el parlamentario.

La acción judicial fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y posteriormente acogida a tramitación por el Ministerio Público, que determinó que la causa tendrá carácter de reservada mientras se desarrollan las diligencias investigativas.

Según detalló el SernamEG, la denuncia se enmarca en un caso de violencia de género, y el servicio ha acompañado a la denunciante desde el inicio del proceso.

“Como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género presentamos una querella en contra del diputado Cosme Mellado, esto a partir de una denuncia de violencia de género. Queremos señalar que hemos apoyado y acompañado a la víctima desde enero de este año, desde una perspectiva psicosocial y también jurídica”, señaló la directora nacional del organismo, Priscilla Carrasco.

La autoridad hizo además un llamado a resguardar la identidad de la afectada, destacando que “esta es una causa que está en proceso de investigación, por lo tanto, quisiéramos solicitar a todos y todas tener especial cuidado con los datos de la víctima”.

Carrasco reafirmó el compromiso del SernamEG de trabajar por una vida libre de violencia para todas las mujeres del país, subrayando la importancia de que las instituciones acompañen y respalden a las denunciantes.

Los hechos denunciados

De acuerdo con el relato presentado en la acción penal, los hechos se habrían producido entre 2023 y 2024, período en que Mellado habría incurrido en conductas de connotación sexual hacia la trabajadora, aprovechando su posición jerárquica como parlamentario.

En el documento, la denunciante afirmó que uno de los episodios ocurrió en junio de 2023, cuando el diputado la habría tomado por la cintura y lamido su oreja “de manera lasciva” en dependencias del Congreso Nacional.

En otra ocasión, se acusa a Mellado de haber desviado un vehículo institucional hacia una zona de moteles, mientras realizaba insinuaciones sexuales y la invitaba a “pasar la noche juntos”.

Tras estos hechos, la mujer renunció a su cargo y, posteriormente, interpuso la denuncia con el patrocinio del SernamEG.

Investigación reservada

A raíz de lo anterior, la causa se encontraría en etapa de investigación y bajo carácter de reserva, por tratarse de un caso de delitos sexuales y violencia de género.

Hasta el momento, el diputado Cosme Mellado no ha emitido declaraciones públicas sobre la querella ni la denuncia en su contra.

Más sobre:Cosme MelladoAbuso sexualSernamEGQuerellaNacionalJudicial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Concha y Toro completa 8 trimestres acelerando sus ventas gracias a foco en sus productos de mayor valor

Exdirector de la BCN asegura que aún sigue en funciones, pero Congreso le negó acceso

Carabineros realiza nuevas diligencias en vivienda de Ángela Vivanco por causa por tráfico de influencias

Diputados dejan para después de las elecciones proyecto que posterga el reavalúo fiscal y que reformula el Fondo Común Municipal

Condenan a 10 años de presidio a sujeto que detonó bomba en edificio de Gendarmería

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

4.
Tragedia en La Reina: la máscara y la pistola falsa que compró el imputado para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke

Tragedia en La Reina: la máscara y la pistola falsa que compró el imputado para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke

5.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Servicios

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Exdirector de la BCN asegura que aún sigue en funciones, pero Congreso le negó acceso
Chile

Exdirector de la BCN asegura que aún sigue en funciones, pero Congreso le negó acceso

Carabineros realiza nuevas diligencias en vivienda de Ángela Vivanco por causa por tráfico de influencias

Condenan a 10 años de presidio a sujeto que detonó bomba en edificio de Gendarmería

Concha y Toro completa 8 trimestres acelerando sus ventas gracias a foco en sus productos de mayor valor
Negocios

Concha y Toro completa 8 trimestres acelerando sus ventas gracias a foco en sus productos de mayor valor

Diputados dejan para después de las elecciones proyecto que posterga el reavalúo fiscal y que reformula el Fondo Común Municipal

Mallplaza consolida “trimestre histórico” y anuncia inversión de US$ 570 millones

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10
Tendencias

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

Liverpool vence a un Real Madrid sin respuestas y le arrebata el invicto en la Champions League
El Deportivo

Liverpool vence a un Real Madrid sin respuestas y le arrebata el invicto en la Champions League

Marcelo Díaz explica el bajón de la U: “Debemos organizar mejor el torneo, no es normal estar tanto tiempo detenido”

Revive la primera derrota del Real Madrid en la Champions League frente al Liverpool

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno de Agatha Christie: las siete esferas

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”
Mundo

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

La detención de la fiscal militar en Israel vuelve a exhibir los abusos contra presos palestinos

Impulsor de la guerra en Irak: Quién era Dick Cheney, el exvicepresidente más poderoso de EE.UU., que falleció a los 84 años

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años
Paula

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló