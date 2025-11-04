Presentan querella contra diputado Cosme Mellado por presunto abuso sexual a exasesora legislativa

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) interpuso este martes una querella en contra del diputado Cosme Mellado (Partido Radical) por un presunto caso de abuso sexual, tras la denuncia presentada por una exasesora legislativa que trabajó con el parlamentario.

La acción judicial fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y posteriormente acogida a tramitación por el Ministerio Público, que determinó que la causa tendrá carácter de reservada mientras se desarrollan las diligencias investigativas.

Según detalló el SernamEG, la denuncia se enmarca en un caso de violencia de género, y el servicio ha acompañado a la denunciante desde el inicio del proceso.

“Como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género presentamos una querella en contra del diputado Cosme Mellado, esto a partir de una denuncia de violencia de género. Queremos señalar que hemos apoyado y acompañado a la víctima desde enero de este año, desde una perspectiva psicosocial y también jurídica ”, señaló la directora nacional del organismo, Priscilla Carrasco.

La autoridad hizo además un llamado a resguardar la identidad de la afectada, destacando que “esta es una causa que está en proceso de investigación, por lo tanto, quisiéramos solicitar a todos y todas tener especial cuidado con los datos de la víctima”.

Carrasco reafirmó el compromiso del SernamEG de trabajar por una vida libre de violencia para todas las mujeres del país, subrayando la importancia de que las instituciones acompañen y respalden a las denunciantes.

Los hechos denunciados

De acuerdo con el relato presentado en la acción penal, los hechos se habrían producido entre 2023 y 2024, período en que Mellado habría incurrido en conductas de connotación sexual hacia la trabajadora, aprovechando su posición jerárquica como parlamentario.

En el documento, la denunciante afirmó que uno de los episodios ocurrió en junio de 2023, cuando el diputado la habría tomado por la cintura y lamido su oreja “de manera lasciva” en dependencias del Congreso Nacional.

En otra ocasión, se acusa a Mellado de haber desviado un vehículo institucional hacia una zona de moteles, mientras realizaba insinuaciones sexuales y la invitaba a “pasar la noche juntos”.

Tras estos hechos, la mujer renunció a su cargo y, posteriormente, interpuso la denuncia con el patrocinio del SernamEG.

Investigación reservada

A raíz de lo anterior, la causa se encontraría en etapa de investigación y bajo carácter de reserva, por tratarse de un caso de delitos sexuales y violencia de género.

Hasta el momento, el diputado Cosme Mellado no ha emitido declaraciones públicas sobre la querella ni la denuncia en su contra.