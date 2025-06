Presidente del Senado valora propuestas de alcaldes sobre contribuciones y destaca que se pueden presentar al Ejecutivo

El presidente del senado, Manuel José Ossandón, se reunió con diversos alcaldes para discutir la propuestas de ellos por el impuesto territorial o contribuciones en las viviendas, en especifico su afectación en los adultos mayores.

En la instancia participaron el diputado Jorge Alessandri; el alcalde de la Reina, José Manuel Palacios, y el jefe comunal de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Según informaron, en 2024, este tributo alcanzó una recaudación nacional de $2,5 billones, con un alza del 10,8% respecto a 2023. El 40% de lo recaudado se queda en la comuna de origen, mientras el 60% restante se distribuye mediante el Fondo Común Municipal.

Ante el debate en torno al alza de las contribuciones y su efecto en la población, los alcaldes presentaron una serie de medidas al senador Ossandón, quien valoró que “a quí hay una propuesta concreta para poder presentarle al Ejecutivo , porque ellos son los que pueden hacerlo, pero es muy importante que exista”.

“Aquí no se está diciendo que se recaude menos. Se está advirtiendo que están ingresando mucha gente que es clase media , pero más vulnerable, que están ingresando a pagar, y que antes no pagaba, por eso ha subido un 10%”, explicó.

En esa línea, señaló que parte de las medidas de los alcaldes son la exención de contribuciones para adultos mayores por su primera vivienda, postergación del pago para personas sin ingresos, autorreporte del valor de la propiedad y evaluación imparcial en caso de discrepancias.

De ello, destacó que estas medidas ayudan a que existan facilidades de pago, y que en 2026 no “empiecen las casas a salir a remate”. “ El sueño de la casa propia se transforma en una pesadilla. Eso me parece grave, me parece que lo que están haciendo los alcaldes es algo bastante inteligente, no estamos anticipando a un tema que puede ser muy grave”, expresó.

“Al final, por el miedo a que no te rematen la casa, eres capaz de pagar, dejar de comer, no pagar la salud, tantas cosas que dejas de pagar por este miedo. Entonces, el Estado nos tiene que proteger, no es el que tiene que ser nuestra guillotina. Así que felicito esta propuesta inteligente y audaz que están planteando los alcaldes”, manifestó Ossandón.