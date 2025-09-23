Prisión preventiva para sujeto que pateó en la cabeza a su hijo de un año en Cañete

En prisión preventiva quedó Maicol William Celedón Cid, un sujeto de 27 años que fue detenido este lunes, luego de propinar una patada en la cabeza a su hijo de un año y cuatro meses, causándole lesiones que lo mantienen internado en el Hospital Regional de Concepción en estado grave.

El individuo fue formalizado ante el Juzgado de Garantía Cañete por el delito de parricidio frustrado. También se le imputaron delitos de lesiones menos graves y amenazas simples, en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), contra su expareja, madre del niño.

En la audiencia de formalización el magistrado Cristián Rosenberg de la Fuente ordenó el ingreso en prisión del imputado por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.

Según el ente persecutor, alrededor de las 10.55 horas del lunes 22 de septiembre de 2025, en un domicilio ubicado en la comuna de Cañete, el imputado agredió a su expareja, que tenía en brazos al hijo en común, de un año y cuatro meses.

Producto de los golpes, la mujer de 21 años resultó con heridas leves en su cara y brazos, mientras que el lactante recibió una patada en la cabeza, que le provocó un traumatismo encefalocraneano que lo mantiene hospitalizado y en riesgo vital.

Luego el imputado amenazó de muerte a la mujer y fue a buscar un cuchillo, pero no logró agredirla gracias a la intervención de su madre.

Danilo Ramos, fiscal jefe de Cañete, indicó que las diligencias que se desarrollaron permitieron no solamente obtener el testimonio de la expareja, sino que también de los profesionales médicos que atendieron al menor.

“Antecedentes que finalmente fueron ponderados por el tribunal, y en virtud de la petición formulada por esta parte se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, considerando varios factores como la gravedad de la pena asignada al ilícito y el carácter de este”, indicó el fiscal.

Se fijó un plazo de investigación de tres meses.