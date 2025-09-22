En riesgo vital menor de un año tras brutal agresión de su padre en Cañete: lo pateó en la cabeza tras discutir con su expareja

Un hombre de 27 años de edad, identificado con las iniciales M.W.C.C., fue detenido esta tarde en la comuna de Cañete, Región del Biobío, luego de propinar a su hijo de un año y cuatro meses una patada en su cabeza, causándole lesiones de gravedad que lo mantienen internado con riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción.

Según los primeros antecedentes policiales, a las 13.20 se recepcionó en la Tercera Comisaría Cañete de Carabineros una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF), por lo que personal uniformado se apersonó en un domicilio de calle Río Paicaví.

En el lugar, una mujer de 21 años afirmó que su expareja, con la que había terminado su relación sentimental hace cuatro meses, la habría agredido a ella y al hijo que tienen en común, de un año 4 meses , propinándole al lactante un puntapie en la región craneal.

El sujeto fue detenido y el menor trasladado con lesiones de carácter grave y en riesgo vital al Hospital de Cañete, donde fue estabilizado para ser derivado luego al recinto de salud penquista. Ahí, quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según se conoció, el padre mantiene antecedentes penales y este martes pasará a disposición del Ministerio Público.