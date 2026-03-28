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    Repartidor de delivery es baleado por desconocidos en el Parque Almagro de Santiago

    El lesionado está fuera de riesgo vital, pero con respiración mecánica.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Repartidor de delivery es baleado por desconocidos en el Parque Almagro

    Un hombre que se trasladaba en su bicicleta por el Parque Almagro, realizando labores de delivery, recibió un disparo en su pierna derecha desde el interior de un vehículo, en Santiago, Región Metropolitana.

    Se efectuó solo un disparo a la víctima, según conoce el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

    “Conforme a la revisión de las cámaras, existiría una suerte de diálogo antes de que le efectuaran los disparos desde el interior del vehículo a la víctima”, señaló el fiscal ECOH, Eduardo Pontigo.

    Tras el impacto de la bala, los amigos del herido le prestaron las primeras asistencias y llamaron una ambulancia que trasladó al hombre a la Posta Central.

    Repartidor de delivery es baleado por desconocidos en el Parque Almagro

    Es allí donde llegó el ECOH que, por el estado de gravedad de la víctima, no pudo entrevistarla.

    El lesionado, que tiene alrededor de 32 años y es de nacionalidad colombiana, se encuentra en estado grave y con respiración mecánica, pero sin riesgo vital. No cuenta con antecedentes y no se encuentra de forma regular en Chile.

    Por el momento no se conoce la patente del automóvil desde donde provino la bala y están averiguando la ruta de huida y la cantidad de personas que abordaban este vehículo.

    Se está realizando un levantamiento de cámaras y empadronamiento de testigos en el sector, en labores conjuntas de la fiscalía ECOH y; el Departamento de Criminalística (Labocar) y el Departamento OS9 de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros.

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