Reportan incendio en edificio de oficinas del centro de Santiago: suspenden tránsito en calle Compañía

Esta tarde, se registró un incendio al interior de dos edificios donde funcionan distintas oficinas, el cual se ubica en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana, lo que motivó el trabajo de bomberos en el lugar.

El hecho ocurrió en el espacio interno de dos estructuras ubicadas en la calle Compañía, entre Morandé y el Paseo Ahumada, en las cercanías a la plaza de Armas de Santiago, donde trabaja el Cuerpo de Bomberos de Santiago para controlar el fuego y el calor del lugar.

El capitán Rodolfo Valdivia, capitán de la 2° Compañía de Bomberos de Santiago, detalló que la emergencia “afecta la unión de dos edificios, no precisamente algunos de los departamentos que tienen estos edificios . Entonces, ha sido un poco complicado el trabajo porque tenemos que remover parte de todo lo que es el revestimiento del edificio, obviamente, para poder llegar a esta zona donde está el fuego”, el cual fue prontamente controlado.

Producto de la emergencia no se registran bomberos ni civiles lesionados.

Valdivia agregó que “estamos trabajando, como pueden ver en las imágenes, con espuma para poder llegar con mejor penetración a las partes donde está la madera y material que está combustionando. En este momento, como les decía, ya no hay fuego, sino que hay mucha temperatura todavía, por eso se ve bastante vapor en lo que está ahora”.

La autoridad bomberil destacó que producto de los planes de emergencia de los inmuebles afectados, los trabajadores evacuaron previo a la llegada de los voluntarios. Además, tampoco se reportó la afectación de oficinas producto de las llamas.

Desde Bomberos señalaron que se trata de una emergencia “atípica” por el espacio donde se generaron las llamas y adelantaron que podría haber “rebrotes” con el pasar de los días.

El hecho mantiene el tránsito suspendido en calle Compañía, de acuerdo a lo que informa Transporte Informa, por el trabajo realizado por los equipos de emergencia.