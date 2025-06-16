Revisa los 295 colegios que no tendrán clases este lunes por el sistema frontal
En cuatro regiones del país, 295 centos educacionales tendrán suspendidas las clases por esta jornada.
En 29 comunas repartidas entre las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, las clases estarán suspendidas en un total de 295 establecimientos educacionales.
La suspensión preventiva busca resguardar la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación ante el complejo escenario meteorológico que ha golpeado con fuerza a varias regiones.
Revisa a contiuación los establecimientos educacionales que no tendrán clases este lunes 16 de junio.
- Región del Maule:
|<b>Comuna</b>
|<b>Nombre EE</b>
|<b>Dependencia</b>
|Colbún
|LICEO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO
|MUNICIPAL
|Colbún
|ESCUELA MAULE SUR OLGA PINTO GARCIA
|MUNICIPAL
|Colbún
|ESCUELA LA FLORESTA
|MUNICIPAL
|Colbún
|ESCUELA ANDRES BELLO
|MUNICIPAL
|Colbún
|ESCUELA CARLOS DEL CAMPO RIVERA
|MUNICIPAL
|Colbún
|ESCUELA MONSENOR MANUEL LARRAIN E.
|MUNICIPAL
|Colbún
|ESCUELA PANIMAVIDA
|MUNICIPAL
|Colbún
|ESCUELA RARI
|MUNICIPAL
|Colbún
|ESCUELA AMALIA AMSTRONG DE TORRES
|MUNICIPAL
|Colbún
|ESCUELA KURT MOLLER BOCHERENS
|MUNICIPAL
|Colbún
|ESCUELA LA GUARDIA
|MUNICIPAL
|Colbún
|ESCUELA LOMAS DE PUTAGAN
|MUNICIPAL
|Colbún
|ESCUELA SANTA ELENA
|MUNICIPAL
|Colbún
|ESCUELA NESTOR DEL CAMPO ARZOLA
|MUNICIPAL
|Longaví
|LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ G.
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA ANSELMO DEL CARMEN TAPIA LOYOLA
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA ROBERTO OPAZO GALVEZ
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORAMBUENA
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA GABRIELA MISTRAL
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA
|MUNICIPAL
|Longaví
|LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA FRANCISCO URRUTIA URRUTIA
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA LUIS PEREIRA INIGUEZ
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA MARIA AMBROSIA TAPIA MENDEZ
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA CARLOS MONTERO JARAMILLO
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA DOMINGA CUELLAR IBANEZ
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA JUAN SEGUNDO MUNOZ BRIONES
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA ROBERTO MUNOZ VALDES
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA PAULA JARAQUEMADA
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA EL CARMEN
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA CARLOS CONDELL
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA MARCELA PAZ
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA MANUEL ROZAS ARISTIA
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA SOFIA VASQUEZ REBOLLEDO
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA ANGEL CRUCHAGA SANTA MARIA
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA PEDRO ALESSANDRI VARGAS
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA SANTIAGO BUERAS AVARIA
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA RAMBERTO CARRERA MARTINEZ
|MUNICIPAL
|Longaví
|ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA
|MUNICIPAL
|Parral
|LICEO FEDERICO HEISE MARTI
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ MUNOZ
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA ARRAU MENDEZ
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA JUANITA ZUNIGA FUENTES
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA JOSE MATTA CALLEJON
|MUNICIPAL
|Parral
|COLEGIO ALBERTO MOLINA CASTILLO
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA EL LIBERTADOR
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA FRANCISCO PEREZ LAVIN
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA CARLOS ZINIGA FUENTES
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA VILLA REINA
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA EL CIENAGO
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA LA FORTUNA
|MUNICIPAL
|Parral
|COLEGIO PABLO NERUDA
|MUNICIPAL
|Parral
|ESCUELA REMIGIO AGURTO FUENTES DE PARRAL
|MUNICIPAL
|Retiro
|LICEO GUILLERMO MARIN LARRAIN
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA MANUEL MONTT
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA COPIHUE
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA RAMON BARROS LUCO
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA SAN ISIDRO
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA GERTRUDIS ALARCON ARCE
|MUNICIPAL
|Retiro
|COLEGIO AJIAL
|MUNICIPAL
|Retiro
|COLEGIO ROBINSON CABRERA BELTRAN
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA AMANDA BENAVENTE D.
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA ROMERAL
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA SANTA ADRIANA
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA SANTA ISABEL
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA SAN RAMON
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA SANTA DELFINA
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA PATRICIO LARRAIN VALENZUELA
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA SANTA CECILIA
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA LOS ROBLES
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA MANTUL
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA MARIA IGNACIA MENA MONROY
|MUNICIPAL
|Retiro
|ESCUELA LA CAPILLA
|MUNICIPAL
|San Javier
|LICEO MANUEL MONTT
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDA
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA MANUEL DE SALAS
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA JUSTA NARVAEZ
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA GERONIMO LAGOS LISBOA
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA DE EDUCACION DIFERENCIAL
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA IRENE MORALES
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA JORGE GONZALEZ BASTIAS
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCA
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA JUAN DE DIOS ALDEA
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA BERNARDO OHIGGINS
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA PEDRO LAGOS
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA
|MUNICIPAL
|San Javier
|ADELAIDA RIQUELME MESA
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA INES DE SUAREZ
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA RAMON CARNICER
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA CANDELARIA PEREZ
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA MARIANO EGANA
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA MARIANO LATORRE
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA CARLOS CONDELL
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA AURELIO MEZA RIVERA
|MUNICIPAL
|San Javier
|ESCUELA CAMILA MATTA VIAL
|MUNICIPAL
|San Javier
|CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS
|MUNICIPAL
|Villa Alegre
|ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO
|MUNICIPAL
|Villa Alegre
|LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA ARMANET
|MUNICIPAL
|Villa Alegre
|ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA
|MUNICIPAL
|Villa Alegre
|ESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZ
|MUNICIPAL
|Villa Alegre
|ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS
|MUNICIPAL
|Villa Alegre
|ESCUELA ALCALDE SERAFIN GUTIERREZ F.
|MUNICIPAL
|Villa Alegre
|ESCUELA ALCALDE ORLANDO RODRIGUEZ DEL C.
|MUNICIPAL
|Villa Alegre
|ESCUELA ALCALDE MANUEL SALVADOR DEL C.
|MUNICIPAL
|Villa Alegre
|ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZABALA
|MUNICIPAL
|Villa Alegre
|ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA
|MUNICIPAL
|Villa Alegre
|ESCUELA PROFESOR RAMON LEIVA NARVAEZ
|MUNICIPAL
|Villa Alegre
|ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ
|MUNICIPAL
|Yerbas Buenas
|LICEO JUAN DE DIOS PUGA
|MUNICIPAL
|Yerbas Buenas
|ESCUELA MAITENCILLO
|MUNICIPAL
|Yerbas Buenas
|ESCUELA SILVANO FERNANDEZ
|MUNICIPAL
|Yerbas Buenas
|ESCUELA SANTA ANA DE QUERI
|MUNICIPAL
|Yerbas Buenas
|LICEO JUAN GOMEZ MILLAS
|MUNICIPAL
|Yerbas Buenas
|ESCUELA JORGE SALGADO PICA
|MUNICIPAL
|Yerbas Buenas
|ESCUELA BERNARDO OHIGGINS
|MUNICIPAL
|Yerbas Buenas
|ESCUELA SANTA ELENA
|MUNICIPAL
|Yerbas Buenas
|ESCUELA COIRONAL
|MUNICIPAL
|Yerbas Buenas
|ESCUELA LUIS AMBROSIO CONCHA
|MUNICIPAL
|Constitución
|LICEO ENRIQUE MAC IVER
|SLEP
|Constitución
|ESCUELA LAS CORRIENTES
- Región de Ñuble:
|<b>Comuna</b>
|<b>Nombre del Establecimiento</b>
|<b>Dependencia</b>
|SAN FABIÁN
|LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
|SLEP
|SAN FABIÁN
|ESCUELA BÁSICA LOS COIGUES
|SLEP
|SAN FABIÁN
|ESCUELA BÁSICA JOSÉ ANDRES LEIVA LEIVA
|SLEP
|SAN FABIÁN
|ESCUELA BÁSICA PASO ANCHO
|SLEP
|SAN FABIÁN
|ESCUELA BÁSICA FABIAN DE LA FUENTE
|SLEP
|SAN FABIÁN
|ESCUELA BÁSICA TRABUNCURA
|SLEP
|PINTO
|ESCUELA PUERTA DE LA CORDILLERA
|SLEP
|COBQUECURA
|LICEO POLIVALENTE DIEGO MISSENE BURGOS
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA BÁSICA EL TOLLO
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA BÁSICA BUCHUPUREO
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA BÁSICA LA ANTENA
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA BÁSICA LA ACHIRA
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA BÁSICA COLMUYAO
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA BÁSICA EL AVELLANAL
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA BÁSICA LOS NEDANOS
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA BÁSICA TAUCU
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA BÁSICA MONTAÑA DE COPIHUES G 54-A
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA BÁSICA QUILE
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA BÁSICA LOS CORRALES
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA BÁSICA MELA
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA BÁSICA PULLAY
|MUNICIPAL
|COBQUECURA
|ESCUELA REINO DE SUECIA
|MUNICIPAL
|SAN CARLOS
|ESCUELA JUNQUILLO
|SLEP
|SAN CARLOS
|ESCUELA MONTE BLANCO
|SLEP
|NINHUE
|ESCUELA ROSARIO CHACÓN BARRIOS
|MUNICIPAL
|NINHUE
|ESCUELA BÁSICA DE RELOCA
|MUNICIPAL
|NINHUE
|ESCUELA BÁSICA EL RINCON
|MUNICIPAL
|NINHUE
|ESCUELA DOCTOR DAVID BENAVENTE SEPÚLVEDA
|MUNICIPAL
|NINHUE
|ESCUELA ALIPIA ACEVEDO
|MUNICIPAL
|NINHUE
|ESCUELA BÁSICA TALHUAN
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA DEL CARMEN SAN MARTÍN OTÁROLA
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA NAVIDAD-TREHUALEMU
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA BERNARDINO MUNOZ GONZALEZ
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA CAPILLA NORTE
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA VALLE DE ATACALCO
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA LUIS TEODORO ORTEGA OYARCE
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA SAN RICAEL
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA LAS HORMIGAS
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA MATA REDONDA
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA VERGARA
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA SAN JOSE SUR
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA CHAMIZAL
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA MAIPO
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA SAN ISIDRO
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA DE SAN VICENTE ALTO
|MUNICIPAL
|EL CARMEN
|ESCUELA BALSA ZAPALLAR
|MUNICIPAL
|SAN IGNACIO
|LICEO BICENTENARIO MANUEL JESÚS ORTIZ
|MUNICIPAL
|SAN IGNACIO
|LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA PUEBLO SECO
|MUNICIPAL
|SAN IGNACIO
|COLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLITÉCNICO VICTOR JARA
|MUNICIPAL
|SAN IGNACIO
|ESCUELA MARÍA LUISA ESPINOZA RUIZ
|MUNICIPAL
|SAN IGNACIO
|ESCUELA LAS QUILAS
|MUNICIPAL
|SAN IGNACIO
|ESCUELA SANTA MARÍA
|MUNICIPAL
|SAN IGNACIO
|ESCUELA CALLE ALEGRE
|MUNICIPAL
|SAN IGNACIO
|ESCUELA SANTA JUANA
|MUNICIPAL
|SAN IGNACIO
|ESCUELA COLTON VARIANTE
|MUNICIPAL
|SAN IGNACIO
|ESCUELA MAYULERMO
|MUNICIPAL
|SAN IGNACIO
|ESCUELA LOURDES
|MUNICIPAL
|SAN IGNACIO
|ESCUELA SELVA NEGRA
|MUNICIPAL
|SAN IGNACIO
|ESCUELA BÁSICA PUEBLO SECO
|MUNICIPAL
- Región del Biobío:
|<b>Comuna</b>
|<b>Nombre EE</b>
|<b>Dependencia</b>
|LEBU
|ESCUELA FRESIA GRACIELA MULLER RUIZ
|MUNICIPAL
|LEBU
|ESCUELA ARMANDO ARANCIBIA OLIVOS
|MUNICIPAL
|ARAUCO
|LICEO TÉCNICO PESQUERO FILIDOR GAETE MONSÁLVEZ
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|ESCUELA BÁSICA LA RINCONADA DEL SALTO
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|ESCUELA BASICA LA CAPILLA
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|ESCUELA BASICA LA QUEBRADA
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|ESCUELA BASICA LOS MOLINOS
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|ESCUELA BASICA SANTA CLARA DE CHACAYAL
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|ESCUELA BASICA CHACAYAL SUR
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|ESCUELA CORONEL GUILLERMO MARIN CARMONA
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|LICEO INDUSTRIAL SAMUEL VIVANCO PARADA
|MUNICIPAL
|MULCHÉN
|ESCUELA EL EDEN
|MUNICIPAL
|MULCHÉN
|ESCUELA EL ALHUELEMU
|MUNICIPAL
|MULCHÉN
|ESCUELA STA. ADRIANA
|MUNICIPAL
|MULCHÉN
|ESCUELA AURORA DE ENERO
|MUNICIPAL
|MULCHÉN
|ESCUELA BUREO
|MUNICIPAL
|MULCHÉN
|ESCUELA MUNILQUE
|MUNICIPAL
|MULCHÉN
|ESCUELA PILGUEN
|MUNICIPAL
|MULCHÉN
|ESCUELA LOS HINOJOS
|MUNICIPAL
|MULCHÉN
|ESCUELA RAPELCO
|MUNICIPAL
|MULCHÉN
|ESCUELA EL PARRON
|MUNICIPAL
|CABRERO
|TODOS LOS EE
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA BELLAVISTA
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA CARLOS MANHS
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA REPUBLICA DE PANAMA
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA COCHOLGUE
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA VEGAS DE COLIUMO
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA CALETA DEL MEDIO
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA DICHATO
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA MENQUE
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA RAFAEL
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA SAN CARLITOS
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA SAN ANTONIO
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA LLOICURA
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA MILLAHUE
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA EL ESPINO
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA SAN FRANCISCO
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA CORONEY
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA CHUPALLAR
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA MIRADOR
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|LICEO AGRICOLA EL HUERTON
|ADMINISTRACION DELEGADA
|LOS ÁNGELES
|COLEGIO INSTITUTO CRISTIANO GRACIA Y PAZ
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|LOS ÁNGELES
|COLEGIO ALIWEN
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|CONCEPCIÓN
|COLEGIO SAN JOAQUIN
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|SAN PEDRO DE LA PAZ
|BOCA SUR
|INTEGRA
|CHIGUAYANTE
|EL PORVENIR
|INTEGRA
|TALCAHUANO
|LOS LOBOS
|INTEGRA
|ARAUCO
|NUEVA ESPERANZA
|VTF
|QUILACO
|LICEO POLIVALENTE LAS SALINAS
|MUNICIPAL
|QUILACO
|ESCUELA LOS NOTROS
|MUNICIPAL
|QUILACO
|ESCUELA QUILLAILEO
|MUNICIPAL
|QUILACO
|ESCUELA BASICA PITRIL
|MUNICIPAL
|QUILACO
|ESCUELA RALCO LEPOY
|MUNICIPAL
|QUILACO
|ESCUELA CALLAQUI
|MUNICIPAL
- La Araucanía:
|<b>Comuna</b>
|<b>Nombre del establecimiento</b>
|<b>Dependencia</b>
|GALVARINO
|ESCUELA BÁSICA EL CAPRICHO
|Municipal
|GALVARINO
|ESCUELA BÁSICA DE LA PIEDRA
|Municipal
|LAUTARO
|ESCUELA IRENE FREI
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA ÑIERECO
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA REWE KIMUN
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA ALTO MECO
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA VILLA COIHUECO
|Municipal
|LAUTARO
|ESCUELA DOLLICO ALTO
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA LAS MINAS
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA SAN LUIS
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA TRES ESQUINAS
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA SANTA YOLANDA
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA PUMALAL
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA VISTA HERMOSA
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA CHUMIL
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA EL ESCUDO
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA VEGA LARGA
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA MUCO CHUREO
|Municipal
|LAUTARO
|ESC. BÁSICA MALPICHAHUE
|Municipal
|PERQUENCO
|LICEO ISABEL POBLETE V.
|Municipal
|PERQUENCO
|ESCUELA LOS QUIQUES
|Municipal
|PERQUENCO
|ESC. BÁSICA PARLAMENTO
|Municipal
|TEMUCO
|ESCUELA MANUEL RECABARREN
|Municipal
|TEMUCO
|GEORGE CHAYTOR ENGLISH COLLEGE
|Particular pagado
|TEMUCO
|ESCUELA BOYECO
|Municipal
|TEMUCO
|ESCUELA LLAIMA
|Municipal
|TEMUCO
|ESCUELA VILLA ALEGRE
|Municipal
|PADRE LAS CASAS
|ESCUELA LAUREL HUACHO
|Municipal
|PADRE LAS CASAS
|ESCUELA CHAPOD
|Municipal
|PADRE LAS CASAS
|ESCUELA TROMEN
|Municipal
|PADRE LAS CASAS
|ESCUELA TRUF-TRUF
|Municipal
|PADRE LAS CASAS
|ESCUELA TRUMPULO CHICO
|Municipal
|PADRE LAS CASAS
|ESCUELA COLPANAO
|Municipal
|PADRE LAS CASAS
|ESCUELA ÑIRRIMAPU
|Municipal
|PADRE LAS CASAS
|ESCUELA CHOMIO
|Municipal
|TEMUCO
|JARDÍN INFANTIL BOYECO
|Municipal VTF
|TEMUCO
|JARDÍN INFANTIL LOS MUSICOS
|Municipal VTF
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