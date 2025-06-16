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Revisa los 295 colegios que no tendrán clases este lunes por el sistema frontal

En cuatro regiones del país, 295 centos educacionales tendrán suspendidas las clases por esta jornada.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Refrencial

En 29 comunas repartidas entre las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, las clases estarán suspendidas en un total de 295 establecimientos educacionales.

La suspensión preventiva busca resguardar la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación ante el complejo escenario meteorológico que ha golpeado con fuerza a varias regiones.

Revisa a contiuación los establecimientos educacionales que no tendrán clases este lunes 16 de junio.

  • Región del Maule:
<b>Comuna</b><b>Nombre EE</b><b>Dependencia</b>
ColbúnLICEO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTOMUNICIPAL
ColbúnESCUELA MAULE SUR OLGA PINTO GARCIAMUNICIPAL
ColbúnESCUELA LA FLORESTAMUNICIPAL
ColbúnESCUELA ANDRES BELLOMUNICIPAL
ColbúnESCUELA CARLOS DEL CAMPO RIVERAMUNICIPAL
ColbúnESCUELA MONSENOR MANUEL LARRAIN E.MUNICIPAL
ColbúnESCUELA PANIMAVIDAMUNICIPAL
ColbúnESCUELA RARIMUNICIPAL
ColbúnESCUELA AMALIA AMSTRONG DE TORRESMUNICIPAL
ColbúnESCUELA KURT MOLLER BOCHERENSMUNICIPAL
ColbúnESCUELA LA GUARDIAMUNICIPAL
ColbúnESCUELA LOMAS DE PUTAGANMUNICIPAL
ColbúnESCUELA SANTA ELENAMUNICIPAL
ColbúnESCUELA NESTOR DEL CAMPO ARZOLAMUNICIPAL
LongavíLICEO ARTURO ALESSANDRI PALMAMUNICIPAL
LongavíESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ G.MUNICIPAL
LongavíESCUELA ANSELMO DEL CARMEN TAPIA LOYOLAMUNICIPAL
LongavíESCUELA ROBERTO OPAZO GALVEZMUNICIPAL
LongavíESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORAMBUENAMUNICIPAL
LongavíESCUELA GABRIELA MISTRALMUNICIPAL
LongavíESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CAROMUNICIPAL
LongavíESCUELA JOSE MIGUEL CARRERAMUNICIPAL
LongavíLICEO LAURA URRUTIA BENAVENTEMUNICIPAL
LongavíESCUELA FRANCISCO URRUTIA URRUTIAMUNICIPAL
LongavíESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTEMUNICIPAL
LongavíESCUELA LUIS PEREIRA INIGUEZMUNICIPAL
LongavíESCUELA MARIA AMBROSIA TAPIA MENDEZMUNICIPAL
LongavíESCUELA CARLOS MONTERO JARAMILLOMUNICIPAL
LongavíESCUELA DOMINGA CUELLAR IBANEZMUNICIPAL
LongavíESCUELA JUAN SEGUNDO MUNOZ BRIONESMUNICIPAL
LongavíESCUELA ROBERTO MUNOZ VALDESMUNICIPAL
LongavíESCUELA PAULA JARAQUEMADAMUNICIPAL
LongavíESCUELA EL CARMENMUNICIPAL
LongavíESCUELA CARLOS CONDELLMUNICIPAL
LongavíESCUELA MARCELA PAZMUNICIPAL
LongavíESCUELA MANUEL ROZAS ARISTIAMUNICIPAL
LongavíESCUELA SOFIA VASQUEZ REBOLLEDOMUNICIPAL
LongavíESCUELA ANGEL CRUCHAGA SANTA MARIAMUNICIPAL
LongavíESCUELA PEDRO ALESSANDRI VARGASMUNICIPAL
LongavíESCUELA SANTIAGO BUERAS AVARIAMUNICIPAL
LongavíESCUELA RAMBERTO CARRERA MARTINEZMUNICIPAL
LongavíESCUELA DE PARVULOS SEMILLITAMUNICIPAL
ParralLICEO FEDERICO HEISE MARTIMUNICIPAL
ParralESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTEMUNICIPAL
ParralESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ MUNOZMUNICIPAL
ParralESCUELA ARRAU MENDEZMUNICIPAL
ParralESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDOMUNICIPAL
ParralESCUELA JUANITA ZUNIGA FUENTESMUNICIPAL
ParralESCUELA JOSE MATTA CALLEJONMUNICIPAL
ParralCOLEGIO ALBERTO MOLINA CASTILLOMUNICIPAL
ParralESCUELA EL LIBERTADORMUNICIPAL
ParralESCUELA FRANCISCO PEREZ LAVINMUNICIPAL
ParralESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTAMUNICIPAL
ParralESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALESMUNICIPAL
ParralESCUELA CARLOS ZINIGA FUENTESMUNICIPAL
ParralESCUELA FRANCISCO MAUREIRAMUNICIPAL
ParralESCUELA VILLA REINAMUNICIPAL
ParralESCUELA EL CIENAGOMUNICIPAL
ParralESCUELA LA FORTUNAMUNICIPAL
ParralCOLEGIO PABLO NERUDAMUNICIPAL
ParralESCUELA REMIGIO AGURTO FUENTES DE PARRALMUNICIPAL
RetiroLICEO GUILLERMO MARIN LARRAINMUNICIPAL
RetiroESCUELA MANUEL MONTTMUNICIPAL
RetiroESCUELA COPIHUEMUNICIPAL
RetiroESCUELA RAMON BARROS LUCOMUNICIPAL
RetiroESCUELA SAN ISIDROMUNICIPAL
RetiroESCUELA GERTRUDIS ALARCON ARCEMUNICIPAL
RetiroCOLEGIO AJIALMUNICIPAL
RetiroCOLEGIO ROBINSON CABRERA BELTRANMUNICIPAL
RetiroESCUELA AMANDA BENAVENTE D.MUNICIPAL
RetiroESCUELA ROMERALMUNICIPAL
RetiroESCUELA SANTA ADRIANAMUNICIPAL
RetiroESCUELA SANTA ISABELMUNICIPAL
RetiroESCUELA SAN RAMONMUNICIPAL
RetiroESCUELA SANTA DELFINAMUNICIPAL
RetiroESCUELA PATRICIO LARRAIN VALENZUELAMUNICIPAL
RetiroESCUELA SANTA CECILIAMUNICIPAL
RetiroESCUELA LOS ROBLESMUNICIPAL
RetiroESCUELA MANTULMUNICIPAL
RetiroESCUELA MARIA IGNACIA MENA MONROYMUNICIPAL
RetiroESCUELA LA CAPILLAMUNICIPAL
San JavierLICEO MANUEL MONTTMUNICIPAL
San JavierESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDAMUNICIPAL
San JavierESCUELA MANUEL DE SALASMUNICIPAL
San JavierESCUELA JUSTA NARVAEZMUNICIPAL
San JavierESCUELA GERONIMO LAGOS LISBOAMUNICIPAL
San JavierESCUELA DE EDUCACION DIFERENCIALMUNICIPAL
San JavierESCUELA IRENE MORALESMUNICIPAL
San JavierESCUELA JORGE GONZALEZ BASTIASMUNICIPAL
San JavierESCUELA JULIO MONTT SALAMANCAMUNICIPAL
San JavierESCUELA JUAN DE DIOS ALDEAMUNICIPAL
San JavierESCUELA BERNARDO OHIGGINSMUNICIPAL
San JavierESCUELA MANUEL RODRIGUEZMUNICIPAL
San JavierESCUELA PEDRO LAGOSMUNICIPAL
San JavierESCUELA JOSE MIGUEL CARRERAMUNICIPAL
San JavierADELAIDA RIQUELME MESAMUNICIPAL
San JavierESCUELA INES DE SUAREZMUNICIPAL
San JavierESCUELA RAMON CARNICERMUNICIPAL
San JavierESCUELA CANDELARIA PEREZMUNICIPAL
San JavierESCUELA MARIANO EGANAMUNICIPAL
San JavierESCUELA MARIANO LATORREMUNICIPAL
San JavierESCUELA CARLOS CONDELLMUNICIPAL
San JavierESCUELA AURELIO MEZA RIVERAMUNICIPAL
San JavierESCUELA CAMILA MATTA VIALMUNICIPAL
San JavierCENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOSMUNICIPAL
Villa AlegreESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETOMUNICIPAL
Villa AlegreLICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA ARMANETMUNICIPAL
Villa AlegreESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIAMUNICIPAL
Villa AlegreESCUELA MALAQUIAS CONCHA ORTIZMUNICIPAL
Villa AlegreESCUELA HERNAN LOBOS ARIASMUNICIPAL
Villa AlegreESCUELA ALCALDE SERAFIN GUTIERREZ F.MUNICIPAL
Villa AlegreESCUELA ALCALDE ORLANDO RODRIGUEZ DEL C.MUNICIPAL
Villa AlegreESCUELA ALCALDE MANUEL SALVADOR DEL C.MUNICIPAL
Villa AlegreESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZABALAMUNICIPAL
Villa AlegreESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIAMUNICIPAL
Villa AlegreESCUELA PROFESOR RAMON LEIVA NARVAEZMUNICIPAL
Villa AlegreESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZMUNICIPAL
Yerbas BuenasLICEO JUAN DE DIOS PUGAMUNICIPAL
Yerbas BuenasESCUELA MAITENCILLOMUNICIPAL
Yerbas BuenasESCUELA SILVANO FERNANDEZMUNICIPAL
Yerbas BuenasESCUELA SANTA ANA DE QUERIMUNICIPAL
Yerbas BuenasLICEO JUAN GOMEZ MILLASMUNICIPAL
Yerbas BuenasESCUELA JORGE SALGADO PICAMUNICIPAL
Yerbas BuenasESCUELA BERNARDO OHIGGINSMUNICIPAL
Yerbas BuenasESCUELA SANTA ELENAMUNICIPAL
Yerbas BuenasESCUELA COIRONALMUNICIPAL
Yerbas BuenasESCUELA LUIS AMBROSIO CONCHAMUNICIPAL
ConstituciónLICEO ENRIQUE MAC IVERSLEP
ConstituciónESCUELA LAS CORRIENTES
  • Región de Ñuble:
<b>Comuna</b><b>Nombre del Establecimiento</b><b>Dependencia</b>
SAN FABIÁNLICEO BICENTENARIO POLIVALENTE JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZSLEP
SAN FABIÁNESCUELA BÁSICA LOS COIGUESSLEP
SAN FABIÁNESCUELA BÁSICA JOSÉ ANDRES LEIVA LEIVASLEP
SAN FABIÁNESCUELA BÁSICA PASO ANCHOSLEP
SAN FABIÁNESCUELA BÁSICA FABIAN DE LA FUENTESLEP
SAN FABIÁNESCUELA BÁSICA TRABUNCURASLEP
PINTOESCUELA PUERTA DE LA CORDILLERASLEP
COBQUECURALICEO POLIVALENTE DIEGO MISSENE BURGOSMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA BÁSICA EL TOLLOMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA BÁSICA BUCHUPUREOMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA BÁSICA LA ANTENAMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA BÁSICA LA ACHIRAMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA BÁSICA COLMUYAOMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA BÁSICA EL AVELLANALMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA BÁSICA LOS NEDANOSMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA BÁSICA TAUCUMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA BÁSICA MONTAÑA DE COPIHUES G 54-AMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA BÁSICA QUILEMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA BÁSICA LOS CORRALESMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA BÁSICA MELAMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA BÁSICA PULLAYMUNICIPAL
COBQUECURAESCUELA REINO DE SUECIAMUNICIPAL
SAN CARLOSESCUELA JUNQUILLOSLEP
SAN CARLOSESCUELA MONTE BLANCOSLEP
NINHUEESCUELA ROSARIO CHACÓN BARRIOSMUNICIPAL
NINHUEESCUELA BÁSICA DE RELOCAMUNICIPAL
NINHUEESCUELA BÁSICA EL RINCONMUNICIPAL
NINHUEESCUELA DOCTOR DAVID BENAVENTE SEPÚLVEDAMUNICIPAL
NINHUEESCUELA ALIPIA ACEVEDOMUNICIPAL
NINHUEESCUELA BÁSICA TALHUANMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA DEL CARMEN SAN MARTÍN OTÁROLAMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA NAVIDAD-TREHUALEMUMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA BERNARDINO MUNOZ GONZALEZMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA CAPILLA NORTEMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA VALLE DE ATACALCOMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA LUIS TEODORO ORTEGA OYARCEMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA SAN RICAELMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA LAS HORMIGASMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA MATA REDONDAMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA VERGARAMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA SAN JOSE SURMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA CHAMIZALMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA MAIPOMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA SAN ISIDROMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA DE SAN VICENTE ALTOMUNICIPAL
EL CARMENESCUELA BALSA ZAPALLARMUNICIPAL
SAN IGNACIOLICEO BICENTENARIO MANUEL JESÚS ORTIZMUNICIPAL
SAN IGNACIOLICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA PUEBLO SECOMUNICIPAL
SAN IGNACIOCOLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLITÉCNICO VICTOR JARAMUNICIPAL
SAN IGNACIOESCUELA MARÍA LUISA ESPINOZA RUIZMUNICIPAL
SAN IGNACIOESCUELA LAS QUILASMUNICIPAL
SAN IGNACIOESCUELA SANTA MARÍAMUNICIPAL
SAN IGNACIOESCUELA CALLE ALEGREMUNICIPAL
SAN IGNACIOESCUELA SANTA JUANAMUNICIPAL
SAN IGNACIOESCUELA COLTON VARIANTEMUNICIPAL
SAN IGNACIOESCUELA MAYULERMOMUNICIPAL
SAN IGNACIOESCUELA LOURDESMUNICIPAL
SAN IGNACIOESCUELA SELVA NEGRAMUNICIPAL
SAN IGNACIOESCUELA BÁSICA PUEBLO SECOMUNICIPAL
  • Región del Biobío:
<b>Comuna</b><b>Nombre EE</b><b>Dependencia</b>
LEBUESCUELA FRESIA GRACIELA MULLER RUIZMUNICIPAL
LEBUESCUELA ARMANDO ARANCIBIA OLIVOSMUNICIPAL
ARAUCOLICEO TÉCNICO PESQUERO FILIDOR GAETE MONSÁLVEZMUNICIPAL
LOS ÁNGELESESCUELA BÁSICA LA RINCONADA DEL SALTOMUNICIPAL
LOS ÁNGELESESCUELA BASICA LA CAPILLAMUNICIPAL
LOS ÁNGELESESCUELA BASICA LA QUEBRADAMUNICIPAL
LOS ÁNGELESESCUELA BASICA LOS MOLINOSMUNICIPAL
LOS ÁNGELESESCUELA BASICA SANTA CLARA DE CHACAYALMUNICIPAL
LOS ÁNGELESESCUELA BASICA CHACAYAL SURMUNICIPAL
LOS ÁNGELESESCUELA CORONEL GUILLERMO MARIN CARMONAMUNICIPAL
LOS ÁNGELESLICEO INDUSTRIAL SAMUEL VIVANCO PARADAMUNICIPAL
MULCHÉNESCUELA EL EDENMUNICIPAL
MULCHÉNESCUELA EL ALHUELEMUMUNICIPAL
MULCHÉNESCUELA STA. ADRIANAMUNICIPAL
MULCHÉNESCUELA AURORA DE ENEROMUNICIPAL
MULCHÉNESCUELA BUREOMUNICIPAL
MULCHÉNESCUELA MUNILQUEMUNICIPAL
MULCHÉNESCUELA PILGUENMUNICIPAL
MULCHÉNESCUELA LOS HINOJOSMUNICIPAL
MULCHÉNESCUELA RAPELCOMUNICIPAL
MULCHÉNESCUELA EL PARRONMUNICIPAL
CABREROTODOS LOS EEMUNICIPAL
TOMÉESCUELA BELLAVISTAMUNICIPAL
TOMÉESCUELA CARLOS MANHSMUNICIPAL
TOMÉESCUELA REPUBLICA DE PANAMAMUNICIPAL
TOMÉESCUELA COCHOLGUEMUNICIPAL
TOMÉESCUELA VEGAS DE COLIUMOMUNICIPAL
TOMÉESCUELA CALETA DEL MEDIOMUNICIPAL
TOMÉESCUELA DICHATOMUNICIPAL
TOMÉESCUELA MENQUEMUNICIPAL
TOMÉESCUELA RAFAELMUNICIPAL
TOMÉESCUELA SAN CARLITOSMUNICIPAL
TOMÉESCUELA SAN ANTONIOMUNICIPAL
TOMÉESCUELA LLOICURAMUNICIPAL
TOMÉESCUELA MILLAHUEMUNICIPAL
TOMÉESCUELA EL ESPINOMUNICIPAL
TOMÉESCUELA SAN FRANCISCOMUNICIPAL
TOMÉESCUELA CORONEYMUNICIPAL
TOMÉESCUELA CHUPALLARMUNICIPAL
TOMÉESCUELA MIRADORMUNICIPAL
LOS ÁNGELESLICEO AGRICOLA EL HUERTONADMINISTRACION DELEGADA
LOS ÁNGELESCOLEGIO INSTITUTO CRISTIANO GRACIA Y PAZPARTICULAR SUBVENCIONADO
LOS ÁNGELESCOLEGIO ALIWENPARTICULAR SUBVENCIONADO
CONCEPCIÓNCOLEGIO SAN JOAQUINPARTICULAR SUBVENCIONADO
SAN PEDRO DE LA PAZBOCA SURINTEGRA
CHIGUAYANTEEL PORVENIRINTEGRA
TALCAHUANOLOS LOBOSINTEGRA
ARAUCONUEVA ESPERANZAVTF
QUILACOLICEO POLIVALENTE LAS SALINASMUNICIPAL
QUILACOESCUELA LOS NOTROSMUNICIPAL
QUILACOESCUELA QUILLAILEOMUNICIPAL
QUILACOESCUELA BASICA PITRILMUNICIPAL
QUILACOESCUELA RALCO LEPOYMUNICIPAL
QUILACOESCUELA CALLAQUIMUNICIPAL
  • La Araucanía:
<b>Comuna</b><b>Nombre del establecimiento</b><b>Dependencia</b>
GALVARINOESCUELA BÁSICA EL CAPRICHOMunicipal
GALVARINOESCUELA BÁSICA DE LA PIEDRAMunicipal
LAUTAROESCUELA IRENE FREIMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA ÑIERECOMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA REWE KIMUNMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA ALTO MECOMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA VILLA COIHUECOMunicipal
LAUTAROESCUELA DOLLICO ALTOMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA LAS MINASMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA SAN LUISMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA TRES ESQUINASMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA SANTA YOLANDAMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA PUMALALMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA VISTA HERMOSAMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA CHUMILMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA EL ESCUDOMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA VEGA LARGAMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA MUCO CHUREOMunicipal
LAUTAROESC. BÁSICA MALPICHAHUEMunicipal
PERQUENCOLICEO ISABEL POBLETE V.Municipal
PERQUENCOESCUELA LOS QUIQUESMunicipal
PERQUENCOESC. BÁSICA PARLAMENTOMunicipal
TEMUCOESCUELA MANUEL RECABARRENMunicipal
TEMUCOGEORGE CHAYTOR ENGLISH COLLEGEParticular pagado
TEMUCOESCUELA BOYECOMunicipal
TEMUCOESCUELA LLAIMAMunicipal
TEMUCOESCUELA VILLA ALEGREMunicipal
PADRE LAS CASASESCUELA LAUREL HUACHOMunicipal
PADRE LAS CASASESCUELA CHAPODMunicipal
PADRE LAS CASASESCUELA TROMENMunicipal
PADRE LAS CASASESCUELA TRUF-TRUFMunicipal
PADRE LAS CASASESCUELA TRUMPULO CHICOMunicipal
PADRE LAS CASASESCUELA COLPANAOMunicipal
PADRE LAS CASASESCUELA ÑIRRIMAPUMunicipal
PADRE LAS CASASESCUELA CHOMIOMunicipal
TEMUCOJARDÍN INFANTIL BOYECOMunicipal VTF
TEMUCOJARDÍN INFANTIL LOS MUSICOSMunicipal VTF
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