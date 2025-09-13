Roban $10 millones a empresa de envío de dinero en Valparaíso: trabajadora fue golpeada con un arma de fuego

Este sábado, un grupo de sujetos encapuchados robaron alrededor de $ 10 millones a una empresa de envió de dinero en Valparaíso.

De acuerdo a carabineros, uno de los hombres tenía un arma de fuego y con ella golpeó a una trabajadora del local. Tras sustraer el dinero, el grupo escapó hacia uno de los cerros de la ciudad porteña.

El millonario robo se produjo en un local de Western Union, ubicada en la plaza Sotomayor de la región de Valparaíso.

En Meganoticias el teniente Díaz explicó que “tuvimos un robo que afectó a este lugar comercial hace una hora aproximadamente. Se trata de cuatro personas, una de ellas premunida con un arma de fuego, que mantenían su rostro cubierto”.

“Al ingresar al local, amenazaron a las trabajadoras. Incluso golpearon a una de ellas con el arma. La víctima mantiene lesiones leves y ya fue trasladada por personal médico”, comentó.

Agregó que los sujetos registraron “las cajas fuertes y robaron alrededor de $ 10 millones en efectivo. Luego se dieron a la fuga”.

El teniente sumó que “mantenemos personal territorial desplegado en las inmediaciones del lugar, con tal de poder ubicar a los delincuentes. Tomamos contacto con la Fiscalía y se dispuso la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI).