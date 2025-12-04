Senado aprueba ley Jacinta y proyecto vuelve a la Cámara para tercer trámite antes de convertirse en ley

La sala del Senado aprobó este miércoles el proyecto que busca mejoras en torno a la seguridad vial, conocido como ley Jacinta. La iniciativa fue respaldada por 27 votos a favor y tres abstenciones, tras lo cual resta un trámite legislativo antes de volverse ley.

De acuerdo al fundamento de la ley, la iniciativa recuerda a la pequeña Jacinta González Schnitzer, de cinco meses de edad, quien falleció mientras era paseada en su coche por sus padres. En la ocasión, un conductor de 80 años de edad perdió el control de su vehículo debido a un cáncer en etapa IV.

Luego del hecho, se presentó la moción que buscar mejoras legales en el sistema de otorgamiento y renovación de licencias de conducir, el transporte de niños en motos y la circulación de vehículos con tecnología no especificada.

Entre otras medidas, el proyecto también busca que se mejore la evaluación médica para los conductores que pretenden obtener un carnet de conducción, además de duplicar la cobertura económica del seguro obligatorio y también, fija acompañamiento para las familias que hayan perdido un familiar en un accidente de tránsito.

Así, tras su aprobación en la Cámara Alta, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados para completar su tercer trámite constitucional y, posteriormente, quedará listo para ser promulgado por el Presidente de la República.

Desde la sociedad civil, Max Schnitzer, abuelo de Jacinta y principal impulsor del proyecto, agradeció el respaldo recibido y afirmó que “hemos conversado con todos los senadores para explicar en detalle el espíritu del proyecto”.