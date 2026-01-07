SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    SMA formula cargos graves contra Municipalidad de Antofagasta por manejo del exvertedero La Chimba

    Las acusaciones apuntan a la falta de evaluación ambiental del plan de recuperación del recinto, tras denuncias por quemas ilegales y eventuales riesgos para la salud de vecinos y el entorno natural cercano a la Reserva Nacional La Chimba.

    Por 
    Roberto Martínez

    La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos graves en contra de la Municipalidad de Antofagasta, en su calidad de titular del exvertedero La Chimba, recinto emplazado en la misma comuna y ubicado a solo un kilómetro de la Reserva Nacional La Chimba.

    El lugar -que funcionó desde 1970 como vertedero de residuos domiciliarios de la ciudad- actualmente se encuentra en fase de cierre, de acuerdo con lo ordenado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en diciembre de 2022.

    En paralelo, el municipio cuenta con la concesión del terreno para ejecutar el “Plan de Remediación y Recuperación del Ex Vertedero La Chimba”, iniciativa que busca sanear un predio afectado por décadas de disposición de residuos.

    Denuncias ciudadanas y fiscalización ambiental

    El procedimiento sancionatorio se originó a partir de 19 denuncias ciudadanas, vinculadas principalmente a quemas ilegales, las que habrían provocado contaminación del aire y fuertes olores a humo, afectando la calidad de vida de los vecinos del sector aledaño.

    Exvertedero La Chimba.

    A raíz de estos antecedentes, fiscalizadores de la Oficina Regional de la SMA en Antofagasta realizaron una inspección ambiental en 2022.

    Tras el análisis técnico y jurídico del caso, el organismo concluyó que el proyecto de recuperación del terreno debía ingresar obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

    Frente a ello, la municipalidad presentó un cronograma de ingreso de 20 meses, el cual fue rechazado por la autoridad ambiental al considerarse excesivo para obtener la correspondiente autorización.

    Los cargos formulados

    Posterior a las fiscalizaciones y el análisis jurídico, la SMA formuló dos cargos graves contra el municipio.

    El primero se relaciona con el incumplimiento de la obligación de evaluar ambientalmente el proyecto de recuperación del ex vertedero, que abarca 71 hectáreas, sin contar previamente con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

    Esta autorización es exigida para proyectos de reparación o recuperación de áreas con presencia de contaminantes cuando superan superficies de 10.000 metros cuadrados.

    El segundo cargo apunta al incumplimiento del requerimiento de ingreso al SEIA, efectuado formalmente por la SMA el 3 de octubre de 2022, sin que el titular del proyecto diera cumplimiento en los plazos y condiciones establecidas.

    Riesgos para la salud y el medioambiente

    La jefa de la oficina regional de la SMA en Antofagasta, Javiera de la Cerda, subrayó la relevancia de la acción fiscalizadora y añadió que, según lo constatado en terreno, podría existir un riesgo para la salud de quienes viven en el entorno y para el medioambiente, considerando especialmente la cercanía del recinto con la Reserva Nacional La Chimba, un área protegida de alto valor ecológico.

    De acuerdo con el procedimiento establecido, la Municipalidad de Antofagasta contará con un plazo de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, y de 22 días hábiles para formular sus descargos ante la SMA.

    “Cargos no constituyen sanción”

    Desde el municipio de Antofagasta emitieron una declaración a medios locales en la cual recalcaron que la formulación de cargos no constituye una resolución final ni de la aplicación de sanciones o multas.

    En ese marco, la casa edilicia sostuvo que el eventual Programa de Cumplimiento tiene como finalidad ordenar, reforzar y dar continuidad a acciones que ya se encuentran en ejecución, estableciendo un itinerario hacia una solución definitiva.

    Según lo expuesto, la actual administración trabaja hace varios meses a través del denominado Plan La Chimba, el cual contempla medidas inmediatas como la instalación de sensores para el monitoreo de la calidad del aire y la implementación de patrullajes de seguridad las 24 horas, hasta soluciones de largo plazo, como lo es el saneamiento de los suelos y a la ejecución integral de un plan de remediación ambiental.

    Finalmente, la municipalidad afirmó que responderá dentro de los plazos establecidos tanto al Programa de Cumplimiento como a la formulación de descargos, con el objetivo de subsanar las observaciones y eventuales faltas de información detectadas por la SMA.

