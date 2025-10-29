Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Por 127 votos en contra, 15 abstenciones desde Chile Vamos y un voto a favor (de María Luisa Cordero) se rechazó la cuestión previa invocada por la defensa de Antonio Ulloa y se pasó a discutir el fondo de la acusación constitucional contra el juez.

El abogado Domingo Hernández invocó la cuestión previa, planteando que la acusación no cumplía con los requisitos constitucionales para proceder.

El magistrado se vio envuelto en el llamado caso Audio al conocerse, en un par de publicaciones de Ciper yThe Clinic, transcripciones de mensajes que intercambió con el abogado penalista y exasesor del Ministerio del Interior Luis Hermosilla.

En el marco de un proceso disciplinario en la Corte Suprema, el martes 30 de septiembre, el Pleno del máximo tribunal determinó mantener a Ulloa en su cargo ya que no se alcanzó el cuórum de mayoría que exige la remoción.

Frente a esto, diputados oficialistas presentaron la acusación constitucional con tres capítulos, responsabilizando al magistrado de incurrir en un “notable abandono de deberes” por sus contactos con Hermosilla.