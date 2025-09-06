Tendrá cámaras de televigilancia: quedan cinco meses para el término de la remodelación del Parque Costanera de Renca

En mayo de este año comenzó la remodelación completa del Parque Costanera de Renca , en la región Metropolitana. La inversión es de casi US$ 7 millones.

El parque cuenta con 5,9 hectáreas y los trabajos deberían estar finalizados en diciembre de este año.

En una actividad que se realizó este sábado en el parque, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, comunicó que “el avance de las obras de este nuevo parque (...) grande acá en la comuna de Renca. Esperamos que las construcciones terminen en diciembre. Este será un parque seguro, las rejas que se han instalado tienen relleno de concreto en su interior. Eso hará que sea más difícil y segura de robar”.

“Tendrá harta infraestructura para el deporte, para el paseo, para la recreación y para disfrutar un skatepark que acabamos de recorrer. También habrán multicanchas. Habrán espacios para los adultos mayores. Los parques son espacios necesarios. Este es un lugar apto, digno y bien hecho para acoger a los habitantes de esta comuna. La idea es recuperar espacios públicos para que la ciudadanía pueda volver a las calles “, esgrimió López.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, explicó que “el programa Buen Vecino que lidera el ministerio de Obras Públicas contempla el poder generar valor social entregando mayor equidad territorial a través de la inversión en obras públicas. Esto incide en lo que es la prevención”.

“Las familias podrán compartir en estos espacios y estarán resguardados por las cámaras de televigilancia y por las rejas del parque para que este pueda estar cerrado durante la noche”, detalló.

¡Así será el nuevo Parque Costanera Renca! 🌳



Hoy dimos el primer paso para hacer realidad este gran proyecto que transformará la Costanera en un espacio de encuentro y recreación para todas las edades.

1/2 pic.twitter.com/8ZhSn9AUu4 — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) May 3, 2025

En tanto, el alcalde de Renca, Claudio Castro, destacó que “hoy estamos muy contentos al observar el avance del Parque Costanera de Renca. A julio de 2025, ya hemos alcanzado un 44% de la obra, con el cerco perimetral alcanzando un 80% de progreso. Esto nos acerca a convertir este espacio en un lugar seguro, moderno y abierto para toda nuestra comunidad, del más alto estándar".

“Este proyecto, que contempla multicanchas y áreas deportivas, juegos infantiles y espacios para adultos mayores y mascotas, es parte del Programa Buen Vecino y con su consolidación avanzamos en equidad, inclusión y sostenibilidad. Seguiremos trabajando para que, en diciembre de 2025, este parque esté completamente renovado y se convierta en un punto de encuentro que conecte a las personas y transforme su entorno”, terminó Castro.

Además, en la instancia se lanzó la campaña “Que la vida no dependa de un hilo”, la cual busca prevenir los accidentes de tránsito por causa de los volantines en las autopistas concesionadas.

También se entregaron antenas corta hilos a representantes de la Academia de Motos de Chile.