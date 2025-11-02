Un vehículo quemado deja incendio en servicio de lavado de autos en Maipú

Un incendio se registró durante la mañana de este domingo en la comuna de Maipú en un servicio de lavado de autos.

Los hechos se habrían producido alrededor de las 10 de la mañana, en Av. El Rosal con Flor de Notro, en las cercanías del Mall Arauco Maipú.

En la ocasión, se habría quemado al menos un vehículo, y hasta el lugar llegó personal de Bomberos quienes trabajaron en controlar la emergencia.

Por el momento se desconoce las causas que habrían originado el siniestro.