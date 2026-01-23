SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Vinculada a otro asalto millonario: la caída de una sargento de Carabineros en robo al Brinks de Rancagua

    La sargento era quien lideraba a los otros cinco carabineros detenidos por su participación en el millonario asalto, donde en agosto de 2024 un grupo de 20 sujetos se llevó más de $11 mil millones.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    JORGE LOYOLA/ATON CHILE

    La sargento 1° de Carabineros Claudia Bustamante (47) había partido hace un par de días sus vacaciones. A su regreso, tenía en mente tramitar su retiro de la institución después de 29 años y seis meses de servicio. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados.

    Durante la tarde del jueves, específicamente a las 18.27, Bustamante, fue detenida por la misma institución en la que estuvo por casi tres décadas. Los uniformados le señalaron cuál era el motivo de su detención: su participación en el millonario robo a la sucursal de Brinks ocurrida en Rancagua el 16 de agosto de 2024.

    El planificado asalto no solo constó de un grupo de unos 20 sujetos, que se caracterizaron para ingresar por sobre los muros de Brinks bolsas para robar billetes, sino que también contó con el apoyo de carabineros que, de acuerdo al Ministerio Público, habrían actuado para retrasar la llegada policial y entregar información logística desde el interior de la institución. De hecho, dos meses después del robo, cinco carabineros fueron detenidos por estar vinculados a la banda que se llevó más de $11 mil millones.

    Justamente, esos uniformados habrían actuado bajo las órdenes de Bustamante, que el jueves se transformó en la sexta carabinera en tener una presunta participación en el cinematográfico robo.

    Participación en otro robo

    De acuerdo a la Fiscalía, Bustamante, quien se desempeñaba en la Subcomisaría Diego Portales de Rancagua, estuvo vinculada a otro robo a una institución de seguridad de dinero. Sin embargo, este no se llegó a concretar.

    En febrero de 2024, seis meses antes del robo a Brinks, la Policía de Investigaciones descubrió un túnel de unos 15 metros que pretendía llegar hasta las bóvedas de Prosegur en Rancagua para sacar unos $24 mil millones. En aquella ocasión 10 sujetos fueron detenidos por esas fechas.

    Ambas causas, la de Brinks y Prosegur tendrían vinculación. Cuando cayeron los cinco carabineros detenidos por el caso Brinks, el fiscal jefe de alta complejidad Javier von Bischoffhausen dio con que uno de los uniformados tenía un rol en el caso de febrero. Mismo vínculo que tendría Bustamante con esa investigación que terminó frustrada por la PDI.

    Así las cosas, la imputada será formalizada durante esta tarde por el robo frustrado de Prosegur y del robo consumado a Brinks.

    Bustamante, apodada como “la mami” o “la jefa”, fue desvinculada de la institución luego de su detención. “La medida adoptada se fundamenta en la existencia de antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito, las cuales estarían vinculadas a un robo que afectó a una empresa de valores en la comuna de Rancagua”, señalaron desde Carabineros.

    “Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional”, se añadió. “La institución reafirma su compromiso permanente con la transparencia, la ética y el estricto apego a la ley”, aseguraron desde la policía uniformada.

    El caso, que está siendo investigado por Carabineros, ha salpicado a ambas policías. En noviembre de 2024 fueron formalizados tres PDI por omisión de denuncias y obstrucción a la investigación.

    Más sobre:BrinksCarabineros

