SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

1925: la bisagra que abrió la puerta

Naim BroPor 
Naim Bro
Cien años de la Constitución de 1925: cómo se realizó la obra cumbre de Arturo Alessandri

El 18 de septiembre de 2025 se cumple el centenario de la Constitución de 1925. Suele recordársela por su arquitectura jurídica -la separación entre Iglesia y Estado, el fortalecimiento del presidencialismo-, pero el verdadero cambio ocurrió en otro nivel: quiénes entraron a la política. No fue solo un nuevo marco legal; fue una bisagra que abrió la puerta a nuevos actores.

En un trabajo en revisión, junto con Juan Pablo Luna, compilamos dos series históricas que permiten observar ese cambio. La primera reúne a todos los parlamentarios desde 1830 hasta hoy. La lógica es sencilla, y ya está validada en estudios previos: algunos apellidos se concentran por generaciones en los espacios de élite, mientras otros son comunes en la población general. Al revisar el siglo XIX y los inicios del XX, el Congreso aparece dominado por las élites tradicionales. Sin embargo, en la década de 1920 se produce una inflexión notable: cae la representación de esos apellidos de élite y aumentan los González, Muñoz y Rojas en el hemiciclo.

La segunda medición se enfoca en el lenguaje. Digitalizamos todas las intervenciones parlamentarias entre 1910 y 1950 y estimamos la disposición ideológica de cada legislador a partir de su discurso, usando una técnica llamada text-based ideal points. ¿Qué encontramos? Que los años 20 marcan el mayor quiebre ideológico del período: el tono general del Congreso se desplaza hacia un registro más transformador, con mayor énfasis en temas sociales y un lenguaje de cambio. Y esto no solo en los partidos de izquierda, sino también en los de derecha.

Tras dos intentos fallidos, 2025 no terminará con una Constitución nueva. Sin embargo, todo indica que estamos entrando en otra fase de reordenamiento. Los grupos y proyectos ideológicos que marcarán las próximas décadas parecen estar reconfigurándose. Es posible que, tal como hace cien años, estemos presenciando otro momento de recomposición histórica de magnitud similar a la de 1925.

Por Naim Bro, Universidad Adolfo Ibáñez e Instituto Milenio Fundamento de los Datos.

Más sobre:ConstituciónLT SábadoConstitución 1925Constitución de ChileCarta Magna1925Congreso chilenoNaim BroJuan Pablo Luna

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt

La dura realidad que atenta contra Mejor Niñez

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

El boom de las comunas “pet friendly” en la Región Metropolitana

Nicolás Grau (FA), la apuesta personal de Boric para revitalizar su comité político

La evolución de los suicidios en Chile: más hombres y de mayor edad

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

3.
Senador Saavedra (PS) acusa que “el Partido Comunista ya soltó la candidatura de Jeannette Jara”

Senador Saavedra (PS) acusa que “el Partido Comunista ya soltó la candidatura de Jeannette Jara”

4.
Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

5.
Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a Ley de Lobby

Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a Ley de Lobby

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

La dura realidad que atenta contra Mejor Niñez
Chile

La dura realidad que atenta contra Mejor Niñez

El boom de las comunas “pet friendly” en la Región Metropolitana

Nicolás Grau (FA), la apuesta personal de Boric para revitalizar su comité político

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla
Negocios

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla

Casi dos tercios de las empresas Ipsa mejoraron sus resultados durante el primer semestre

Ripley marca récord histórico en el primer semestre: triplica las cifras del año pasado

Robert Seamans, experto en Inteligencia Artificial: “La IA es un chivo expiatorio fácil para los cambios que están ocurriendo”
Tendencias

Robert Seamans, experto en Inteligencia Artificial: “La IA es un chivo expiatorio fácil para los cambios que están ocurriendo”

“Puro teatro”: los venezolanos que continúan su rutina diaria en medio del conflicto con Estados Unidos

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Juvenal Olmos reclama la placa por el primer gol en San Carlos y destaca el de Zampedri: “Tuvo similitudes con el mío”
El Deportivo

Juvenal Olmos reclama la placa por el primer gol en San Carlos y destaca el de Zampedri: “Tuvo similitudes con el mío”

El plan de los Cóndores para doblegar a Uruguay y clasificar al Mundial de Rugby

El apoyo clave para el resurgimiento de Lucas Assadi, la nueva figura de la U

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt
Cultura y entretención

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

El lineup de Lollapalooza Chile 2026: adelante joven

El escándalo que sacude a Milei: coimas, audios y la sombra de su hermana Karina
Mundo

El escándalo que sacude a Milei: coimas, audios y la sombra de su hermana Karina

Los motivos de Trump tras el despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela

Jueza bloquea la ampliación de competencias en las deportaciones “express” de Trump

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador