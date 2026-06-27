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    Avances y retrocesos del nuevo Sistema de Admisión Escolar

    Sylvia EyzaguirrePor 
    Sylvia Eyzaguirre
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Existe acuerdo transversal sobre las ventajas de contar con un algoritmo de aceptación diferida para asignar las vacantes escolares. Este algoritmo tiene por objeto optimizar la asignación beneficiando a la mayor cantidad de familias.

    En 2024, sobre el 80% de los postulantes a prekínder fue asignado a su primera preferencia y el 96% a alguna de sus preferencias. A nivel de todo el sistema, el 53% quedó en su primera preferencia y el 74% en alguna de sus preferencias. El cuello de botella se da especialmente en 1° Medio, cuando los estudiantes finalizan sus estudios en las escuelas públicas. Estos alumnos postulan en masa a colegios particulares subvencionados, que suelen tener pocas vacantes. Los datos muestran que son pocos los colegios con sobredemanda, pero estos concentran cerca del 55% de las primeras preferencias. Esta concentración de las preferencias obliga a que muchos estudiantes queden en su segunda o tercera preferencia. He aquí la causa de la frustración de las familias, toda vez que la segunda preferencia la valoran con una baja nota (5,4), mientras que la primera con una nota cercana a 7. La enorme asimetría en la valoración de las preferencias revela la falta de oferta escolar atractiva.

    ¿Puede el nuevo sistema presentado por el gobierno resolver este problema? No. El nuevo sistema no puede aumentar el número de postulantes que queda asignado a los colegios con sobredemanda; lo que sí puede hacer es cambiar quienes quedan admitidos, introduciendo nuevos criterios de selección que disminuyan el peso del azar.

    La ministra de Educación ha dicho que el nuevo sistema de admisión seguirá siendo un solo sistema, la diferencia estaría en la incorporación de nuevos criterios de selección para fortalecer la adhesión al proyecto educativo y restablecer el rendimiento académico a partir de séptimo básico. Es una buena noticia saber que el gobierno tiene la intención de mantener un único sistema de admisión, que permita optimizar la asignación de vacantes. Sin embargo, el proyecto de ley, tal como está redactado, crea dos sistemas independientes y no coordinados entre sí, de ahí la necesidad urgente de corregir los errores de redacción para que podamos conocer el nuevo diseño y evaluar si efectivamente es eficiente. Otra buena noticia es que el proyecto vuelve a entregar a los establecimientos de Alto Rendimiento Académico la posibilidad de seleccionar a sus estudiantes en función de su desempeño. También es positiva la incorporación del mérito académico como criterio para priorizar a los postulantes a partir de séptimo básico en el sistema en general. Sin embargo, no parece razonable que estos puedan seleccionar al 100% de su matrícula bajo este criterio, dado que sus proyectos educativos no se definen exclusivamente como tales.

    Pero hay tres aspectos sumamente negativos del proyecto de ley, que atentan contra los principios que dice defender. El primero es que permite seleccionar a los postulantes en función de la comuna donde viven o la distancia de sus casas respecto del colegio. Claramente la distancia o la comuna no es señal de mérito ni adhesión al proyecto educativo. En la práctica esto permite discriminar por nivel socioeconómico, perjudicando el derecho a la educación de los niños de comunas que no tienen liceos de enseñanza media o carecen de oferta escolar de calidad. El segundo es la entrevista como instrumento de selección. Esta se presta para seleccionar arbitrariamente, algo que el proyecto dice prohibir. Tercero, el nuevo sistema puede ser evadido completamente si los colegios abren el nivel de medio mayor, pues estos niños no están sometidos a las reglas de admisión y quedarían admitidos directamente en el nivel de prekínder. El debate público debería concentrarse en los criterios de selección para sopesar sus beneficios y perjuicios; y no en el diseño del sistema que debiera ser uno solo, simple, eficiente y a prueba de estrategia, características deseables por sí mismas.

    Por Sylvia Eyzaguirre, Investigadora IES

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