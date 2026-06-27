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    En uno de los duelos más atractivos de dieciseisavos de final: Cristián Garay vuelve a ser cuarto árbitro en el Mundial

    Tras ejercer este rol en el partido entre México y República Checa, el juez nacional fue designado por la FIFA para estar presente en la segunda ronda del certamen planetario.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Cristián Garay será cuarto árbitro en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

    Cristián Garay dirá presente en dieciseisavos de final del Mundial 2026. Pese a su polémico desempeño en el duelo entre Canadá y Qatar, que acabó con dos jugadores expulsados y otro fracturado, el juez chileno ya había sido ratificado por la FIFA para ser el cuarto árbitro en el duelo entre México y República Checa. Ahora, de cara a la segunda ronda, cumplirá el mismo rol junto a José Retamal, otro colegiado nacional que será reserva de los jueces de línea.

    El partido que le asignó el ente rector del fútbol planetario es uno de los más atractivos de la fase de los 32 mejores. Se trata del choque de Países Bajos ante Marruecos, selecciones que finalizaron en el primer y segundo lugar de los grupos F y C, respectivamente.

    Cristián Garay volverá a ser cuarto árbitro en el Mundial 2026.

    Los honores de impartir las órdenes sobre la cancha del estadio de Monterrey residirán sobre la figura del brasileño Wilton Sampaio, que también tuvo el privilegio de dirigir el compromiso inaugural entre México y Sudáfrica. Lo acompañarán sus compatriotas, los asistentes Bruno Pires y Bruno Boschilia.

    Si bien Garay no estará a cargo de la conducción principal, la FIFA optó por respaldar su trabajo y mantenerlo en el certamen. Hay que recordar que su cometido había traído críticas en la prensa internacional. “Impresentable lo que acaba de hacer el árbitro Cristián Garay, y el VAR. Cobró un penal inexistente, y después en lugar del VAR llamarlo para verificar la acción, confirma la falta (pero fuera del área) y expulsan a Homam Ahmed. No fue falta”, comentó, por ejemplo, el relator de ESPN Alejandro Etcheverry.

    En Chile, sin embargo, los jueces nacionales se habían cuadrado con su presentación y lo defendieron. “Aprobó absolutamente”, dijo Roberto Tobar, el jefe de la comisión de árbitros.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Cristián GarayMundialSelección de Países BajosSelección de MarruecosFútbolArbitraje chilenoCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026

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