SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Bachelet, el Gobierno y la política de Estado

Rafael SousaPor 
Rafael Sousa
Michelle Bachelet y Gabriel Boric en la ONU.

La posibilidad de que la expresidenta Bachelet logre la Secretaría General de la ONU debiera ser un factor de unidad de nuestro espectro político. Cuesta discutir lo que esto significaría para Chile, más allá de su figura y el sector que representa. Desde el Ejecutivo se han referido a su candidatura como una política de Estado. El asunto es que han hecho menos que lo necesario para que esta postulación tenga ese carácter.

Una política de Estado representa un interés o valores de largo plazo. En materia de defensa, transición energética, cambio climático, multilateralismo, entre otros, en Chile prevalece esta visión. Son “de Estado” porque en su origen está el consenso político y un, por lo menos, tácito respaldo popular cuya vigencia se asume en la medida que no es desafiado, o que quienes lo contradicen no prosperen. Este estatus necesita del consenso, es un producto de la convergencia explícita de intereses y valores. Así, la política de Estado no es una candidatura en particular, algo que la desnaturalizaría. Tiene que ser un fin mayor, como la influencia en la esfera internacional, algo para lo que, en este caso, Bachelet sería funcional al interés nacional. Este orden esencial es de lo que ha carecido su candidatura.

Por estrategia o apuro, el gobierno decidió que la postulación de la expresidenta partiera por los hechos, quizás suponiendo que no necesitan tanto el apoyo de la oposición como su voluntad -cuando probablemente sean gobierno- de no bloquear una candidatura con aspiraciones serias. Sería una buena noticia que los partidos de derecha estuvieran disponibles para apoyar a Bachelet, pero también tienen un punto respecto de las formas con que se ha conducido este tema. Partiendo por lo más sutil, es desconcertante que la primera autoridad relevante en referirse a la postulación como “política de Estado” haya sido la ministra de la Mujer y no el Canciller. Ciertamente, la posibilidad de que Chile contribuya a que la ONU sea liderada por primera vez por una mujer tiene valor en sí mismo, pero la decisión respecto de esa vocería deja dudas sobre qué es lo que el gobierno considera prioritario en este asunto. Siguiendo con lo evidente, los partidos de oposición debieron ser informados y escuchados, especialmente considerando que la próxima administración será quien decida o no dar su apoyo.

Las políticas de Estado no resisten tantos descuidos en las formas, pero el gobierno está a tiempo de enmendarlos y dar a esta candidatura el carácter que merece. Debe cambiar la narrativa desde los méritos de Bachelet hacia el apoyo que cualquier figura con los méritos suficientes (Bachelet los tiene, esto no depende de la simpatía por sus gobiernos) debiera recibir desde el Estado ante la oportunidad de participar en las esferas del poder multilateral, mejorando la posición de nuestro país. El gobierno tiene el desafío de inscribir esta postulación en una política de Estado y no pretender que la postulación sea la política de Estado en sí.

Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP

Más sobre:Políticas de EstadoONUSecretaría General de la ONU

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

No es IA, no es tecnológica, no es oro: esta empresa de osos de peluche sube más en bolsa que Nvidia o Google

Partido Nacional Libertario presenta querella contra ministro Cordero por caso de Bernarda Vera

Tras críticas por demora: comando de Jara se reúne con partidos para presentar el anexo del programa de gobierno

Rector de la Usach descarta “criminalización” de estudiantes tras anunciar acciones legales por robos y destrozos durante movilización

“Es difícil no preocuparse”: la inquietud de Orellana sobre el avance de la agenda feminista en un posible gobierno de Kast

Parisi por cruce Boric-Kast tras cadena nacional por Presupuesto: “No me voy a meter en peleas de cuiquitos millonarios”

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Partido Nacional Libertario presenta querella contra ministro Cordero por caso de Bernarda Vera
Chile

Partido Nacional Libertario presenta querella contra ministro Cordero por caso de Bernarda Vera

Tras críticas por demora: comando de Jara se reúne con partidos para presentar el anexo del programa de gobierno

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Schmidt-Hebbel critica al gobierno por la holgura fiscal y dice que lo ha hecho particularmente mal sobreestimando ingresos
Negocios

Schmidt-Hebbel critica al gobierno por la holgura fiscal y dice que lo ha hecho particularmente mal sobreestimando ingresos

El boom de la IA: Hitachi salta en bolsa tras acuerdo con OpenAI mientras Fujitsu amplía colaboración con Nvidia

Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei
Tendencias

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania y cómo podrían cambiar el curso de la invasión rusa

La crítica de Claudio Borghi a Nicolás Córdova por su defensa al juego de la Roja Sub 20
El Deportivo

La crítica de Claudio Borghi a Nicolás Córdova por su defensa al juego de la Roja Sub 20

DT de Sevilla adelanta la misión para enfrentar el poderío del Barcelona de Lamine Yamal: “Trataremos de dar batalla”

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Betis por la liga española

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025
Cultura y entretención

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

De Madagascar a Marruecos: las protestas de la Generación Z ahora remecen a África
Mundo

De Madagascar a Marruecos: las protestas de la Generación Z ahora remecen a África

Bukele prohíbe el uso del “lenguaje inclusivo” en las escuelas públicas de El Salvador

Sarah Mullally, primera mujer arzobispa de Canterbury, cargo de mayor rango dentro de la Iglesia de Inglaterra

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta