SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Carta abierta a jóvenes mujeres profesionales

    Soledad ArellanoPor 
    Soledad Arellano
    Un “costo oculto”: por qué las mujeres evitan lugares de trabajo “planos”, sin gerentes y jefes

    Por mucho tiempo me pregunté si las mujeres “necesitábamos” un día de la mujer. Pensaba que nos hacía parecer débiles y me decía que “yo me la había podido sola, sin ayuda” y que “si uno quería, lo lograba”. Con el tiempo entendí lo miope que estaba: normalicé situaciones pequeñas pero reveladoras, como cuando me pedían salir en una foto porque “tiene” que haber una mujer, pero olvidaban que había sido panelista en el evento o cuando pensaba que la oferta de trabajo fue “por ser mujer” (y no porque la merecía). Tampoco vi toda la ayuda que recibí. Por eso, en la antesala de este 8 de marzo, me dirijo a aquellas jóvenes mujeres profesionales para decirles lo que me habría gustado escuchar cuando salí de la universidad.

    Las mujeres tenemos “algo” que nos hace pensar que “no podemos”, que “no somos suficientemente inteligentes”. Nos convencemos de que “no es el momento” de asumir un desafío y lo dejamos pasar. Cuando nos pasan cosas buenas -una oferta laboral, un premio, un ascenso– pensamos que se deben a que “estábamos en el lugar correcto en el momento correcto” o bien que “tuvimos suerte porque necesitaban a una mujer”. Mi primer mensaje es simple: no es cierto. Ninguna de ustedes está donde está por suerte, sino porque completaron de manera exitosa el mismo programa académico que sus compañeros hombres y porque han trabajado con responsabilidad y disciplina. No fue regalo. Fue mérito. Confíen en ustedes mismas, atrévanse a enfrentar los desafíos y créanse el cuento.

    Se habla mucho de la importancia de tener referentes mujeres que muestren el camino. Es valioso, pero la realidad es que no siempre habrá una mujer a quien seguir. No importa. Rodéense de personas que las nutran, que crean en ustedes (a veces más que ustedes mismas), que las desafíen y que las empujen. Puede ser un jefe, un profesor, una pareja, un familiar. El punto es elegir bien a quién escuchar, sin importar si es hombre o mujer.

    Atrévanse a mostrarse. Por muy buenas profesionales que sean, nadie las va a ir a buscar si no las conocen. Comuniquen sus logros, den su opinión en reuniones, hagan preguntas en los seminarios sin miedo a que la pregunta sea “tonta” (hombres y mujeres hacemos buenas y malas preguntas), quédense al coffee break para conversar con sus pares, pidan feedback. Participen en redes profesionales y no sólo en redes de mujeres.

    No tengan miedo a negociar. Pedir un sueldo justo, mejores condiciones o un rol más desafiante no es ser “difícil”: es profesionalismo. Si la respuesta es no, pidan criterios claros y próximos pasos. Negociar también es aprender a poner límites y , a veces, decir que no: no todo “sí” es una oportunidad, a veces es sólo carga.

    Por último, aquellas que han logrado tener trayectorias exitosas, abran puertas a otras mujeres y compartan su experiencia. Tal vez es cierto que lo lograste sola, sin ayuda. Pero ¿cuántas otras, con las mismas capacidades, quedaron en el camino porque encontraron barreras que no pudieron superar? Que tu avance sea un puente. Porque cuando una mujer avanza, todas avanzamos.

    Por Soledad Arellano, vicerrectora académica y de Investigación UAI

    Más sobre:ProfesionalismoCapacidades

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Defensor de la Niñez desmiente a Sedini por presunto “amarre” del gobierno: “Somos una institución autónoma del Estado”

    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Saval concreta compra de laboratorios Sanitas y Chemopharma

    Expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez asistirá a la ceremonia de cambio de mando tras recibir invitación de Kast

    Oro Blanco compra acciones de SQM en medio de proceso de reestructuración de las cascadas y baja de la acción

    Lo más leído

    1.
    Chile marítimo: el despertar de un gigante silencioso

    Chile marítimo: el despertar de un gigante silencioso

    2.
    El cable chino que trazó la frontera Boric-Kast

    El cable chino que trazó la frontera Boric-Kast

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Defensor de la Niñez desmiente a Sedini por presunto “amarre” del gobierno: “Somos una institución autónoma del Estado”
    Chile

    Defensor de la Niñez desmiente a Sedini por presunto “amarre” del gobierno: “Somos una institución autónoma del Estado”

    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    Expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez asistirá a la ceremonia de cambio de mando tras recibir invitación de Kast

    Saval concreta compra de laboratorios Sanitas y Chemopharma
    Negocios

    Saval concreta compra de laboratorios Sanitas y Chemopharma

    Oro Blanco compra acciones de SQM en medio de proceso de reestructuración de las cascadas y baja de la acción

    Sacyr, ISA Vías y Grupo Costanera presentaron ofertas por concesión Río Bueno-Puerto Montt

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Las Diablas consiguen un triunfo épico ante Australia y se ilusionan con el Mundial
    El Deportivo

    Las Diablas consiguen un triunfo épico ante Australia y se ilusionan con el Mundial

    Repasa el notable triunfo de las Diablas frente a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño
    Cultura y entretención

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz
    Mundo

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    Luis Fleischman, experto en Medio Oriente, sobre guerra en Irán: “Tiene muchos parecidos al conflicto en junio”

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana