Columna de Alejandra Mizala: Que todos los talentos se desplieguen

En la prueba PISA 2022, la brecha de género en matemáticas que venía a la baja antes de la pandemia aumentó. No obstante, no todos los países muestran diferencias en contra de las mujeres y tampoco hubo un aumento generalizado de esta brecha entre las pruebas PISA 2018 y 2022. De hecho, en 57 de los 72 países con datos comparables la brecha de género en el rendimiento en matemáticas no cambió.

Una serie de estudios muestran una alta correlación entre las brechas de género en las pruebas internacionales de matemáticas (PISA y TIMSS) y el nivel de equidad de género en los países. Sociedades más equitativas no tienen brechas en matemáticas y en algunas, esta favorece a las mujeres. En concreto, la diferencia en el desempeño en matemáticas se correlaciona con oportunidades económicas y sociales de las mujeres en los países, como participación laboral, porcentaje de mujeres en altos cargos y participación parlamentaria femenina.

Podemos ejemplificar esto, contrastando Chile con Finlandia, Noruega y Suecia: el nuestro es uno de los países con mayores brechas de género en PISA 2022 (16 puntos), mientras en Finlandia, las niñas obtienen cinco puntos más en matemáticas y en Noruega y Suecia no se observan diferencias. Por tanto, no es una cuestión de falta de talento o capacidad, sino de cómo la estimulamos.

El Índice de Brecha Global de Género 2023, calculado por el Foro Económico Mundial, mide para 146 países la magnitud de la desigualdad entre mujeres y hombres en términos de la participación en la economía, la política y el acceso a educación y salud. Islandia ocupa el primer lugar, le siguen Noruega, Finlandia y Suecia. Chile ha progresado en la reducción de la brecha de género, hoy ocupa el puesto 27, logrando avances significativos en el empoderamiento político y en logro educativo. Pero aún enfrenta desafíos en el indicador de oportunidades económicas para las mujeres, en el que ocupa la posición 96 en cuanto a participación laboral, brecha salarial y acceso a posiciones de liderazgo, entre otros aspectos.

Necesitamos seguir trabajando para superar los desafíos que nos restan, abordando las desigualdades en la participación económica, promoviendo un acceso equitativo a oportunidades laborales y de liderazgo para las mujeres. En el corto plazo, las cuotas ayudan rompiendo la inercia, pero en el mediano plazo es urgente mejorar el desempeño de las mujeres en matemáticas, ampliando sus horizontes, desarrollando su interés, mostrando que las niñas pueden.

Esto es relevante, porque el desempeño en matemáticas tiene impacto en la elección de cursos electivos en enseñanza media y luego en la elección de carreras. Lo que finalmente se refleja en los salarios y oportunidades en el mercado laboral, puesto que las ocupaciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son trabajos bien remunerados y se espera que crezcan en importancia y alcance en el futuro.

Por Alejandra Mizala, directora de Comunidad Mujer