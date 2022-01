Columna de Daniela Lagos: Mr. Inbetween: la joyita australiana que aún no ves

Cuando este año llegó Star+ a sumarse a la ya abarrotada oferta de servicios de streaming, la pregunta en muchas cabezas era si valía la pena contratarlo; qué había en su oferta que lo hiciera tan imperdible.

Reservation dogs, Only murders in the building y Dopesick son algunos de los títulos que argumentan que sí, claro que vale la pena. Pero junto con esos (publicitados, comentados y aplaudidos), con la llegada de Star+ arribó una serie pequeña, que casi podría ser de relleno si no fuera porque es tan buena.

En sus tres temporadas (todas disponibles a través de la plataforma) Mr. Inbetween se mueve entre la comedia, el drama y la acción, siguiendo a Ray Shoesmith (Scott Ryan), un tipo que trabaja haciendo todo tipo de ilegalidades. Desaparece cuerpos, mata, ajusta cuentas entre narcotraficantes… hace lo que le pida quien pueda pagarle su tarifa y lo hace bien.

Pero Ray Shoesmith no es un tipo gigante, un macho alfa o un iracundo que no puede controlarse (aunque no es buena idea faltarle el respeto o meterse con las personas que él quiere). Si puede, hace lo que tiene que hacer sin generar mayores escándalos, sin mucho grito ni tampoco emociones; casi como si fuera un trabajo de oficina. Llega, cumple, se va. Y cuando se va, es a su vida “diurna”, donde es un papá con sentido del humor, un novio cariñoso y capaz de mantener buenas conversaciones, un buen amigo.

“El señor entremedio” sería la traducción del título de esta serie australiana que muestra lo que ahí promete. Un tipo que se mueve entre los mundos más oscuros y los más amables y mundanos, y que a ratos parece poder transitar por ambos sin ningún problema o conflicto interno. Pero esta historia es más que la de “el tipo que hace cosas malas pero tiene buen corazón”. La genialidad está en la actuación de su protagonista y también en cómo puede entrar y salir de momentos de irónica comedia para pasar al drama y la violencia sin que se sienta forzado; y cómo en cada episodio no es necesariamente el mejor momento el de la pelea o la tensión, sino que a veces es una conversación o incluso una escena en silencio.

Es cierto que la oferta de streaming es gigante, incluso abrumadora, pero para quien ande buscando una ficción para ver en maratón que no vaya a fallar, Mr. Inbetween es una gran opción. 26 episodios disponibles con una propuesta de “dramedia” diferente y que incluso deja con ganas de más.