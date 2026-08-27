SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Constitucionalidad de la invariabilidad tributaria

    Marisol PeñaPor 
    Marisol Peña
    Santiago 10 de febrero 2025. La Primera Sala del Tribunal Constitucional revisa la admisibilidad del recurso de inhabilidad contra la ministra Maya Fernandez. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Esta semana se ha conocido la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) respecto de tres requerimientos parlamentarios que impugnaban diversas normas contenidas en el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, más conocido como la “Megarreforma”. Se trata de una decisión muy esperada, pues una de las impugnaciones recaía en la invariabilidad tributaria considerada como un aspecto sustancial del proyecto.

    Lo primero que llama la atención es la cantidad de votos particulares de los diversos ministros del TC, ya sea a través de disidencias (razonamientos que no comparten frente a la decisión de la mayoría) como de prevenciones (matices o puntualizaciones frente a aquella decisión). Sin duda, hay aquí un reto enorme para la presidenta del Tribunal renovando los esfuerzos por la búsqueda de consensos que entreguen señales claras a la ciudadanía.

    En segundo lugar, cabe relevar el voto dirimente de la presidenta del TC, al confirmar la plena constitucionalidad del mecanismo de invariabilidad tributaria en base a razonamientos estrictamente jurídicos ajenos a consideraciones sobre el mérito, oportunidad o conveniencia de la regla examinada. Honra, de esta forma, las palabras que pronunció al asumir la presidencia del Tribunal y que ahora aplica en plenitud, pese a lo controversial que resulta la potestad dirimente.

    En tercer lugar, la sentencia acoge una perspectiva de defensa de los derechos fundamentales acorde a la mirada que guía la preocupación constitucional de estos tiempos frente a la defensa acérrima de las potestades de los órganos del Estado como los que se generan a través de la elección popular.

    Así, en la construcción del bien común juega un rol importante la creación de condiciones que permitan a los particulares emprender en materia económica. Por ello, la importancia de garantizar seguridad y certeza en los compromisos que el Estado adquiera a largo plazo con aquellos, lo que se logra a través de la celebración de contratos-leyes, figura de larga data en nuestra tradición democrática e institucional.

    Resulta, entonces, que la estabilidad de las reglas del juego, como puede ocurrir con los tributos aplicables a una determinada actividad, deriva del contrato celebrado por el Estado con el particular que se arriesga para contribuir al desarrollo del país. Derriba el Tribunal el argumento de que se “petrifica” al legislador del futuro, quien conserva intacta su potestad de modificar las leyes, pero si lo hace, debe respetar los derechos que los particulares adquirieron de buena fe y que les permitieron invertir a largo plazo.

    Además, la Constitución habilita al legislador para autorizar beneficios indirectos en favor de sectores, actividades o zonas geográficas que se quieran impulsar, sin que ello importe incurrir en discriminaciones arbitrarias como ha ocurrido con la legislación sobre Zonas Francas.

    En fin, estamos frente a un fallo que debe leerse detenidamente y cuya trascendencia recién comienza a apreciarse.

    Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD

    Más sobre:Tribunal ConstitucionalSentenciaVoto dirimenteDerechos fundamentalesEstabilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Justicia brasileña revierte prisión preventiva de Germán Naranjo: chileno acusado de racismo queda con arraigo y tobillera electrónica

    Prisión preventiva para delincuentes venezolanos que robaron y retuvieron a matrimonio de adultos mayores en Quillón

    Noboa informa que José Serrano fue deportado a Ecuador por EE.UU.: exministro está acusado por muerte de político

    EE.UU. intercepta y hunde embarcación que reabastecía de combustible a “narcoterroristas”

    Detenidos por colocación de artefacto explosivo simulado en casa de Fernando Villegas quedan con cautelares de menor intensidad

    Cifra de desaparecidos tras inundaciones en Nepal aumenta significativamente hasta casi 2.000

    Lo más leído

    1.
    Adanismo constitucional

    Adanismo constitucional

    2.
    Profesionalizar Codelco no significa presidencializar todo su directorio

    Profesionalizar Codelco no significa presidencializar todo su directorio

    3.
    El repudio al comercio y las ventas, la ceguera de Chile

    El repudio al comercio y las ventas, la ceguera de Chile

    4.
    Estatuto Pyme 2.0: la oportunidad que no debemos perder

    Estatuto Pyme 2.0: la oportunidad que no debemos perder

    5.
    Ascanio Cavallo y el futuro del periodismo: No está muerto quien…

    Ascanio Cavallo y el futuro del periodismo: No está muerto quien…

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Prisión preventiva para delincuentes venezolanos que robaron y retuvieron a matrimonio de adultos mayores en Quillón
    Chile

    Prisión preventiva para delincuentes venezolanos que robaron y retuvieron a matrimonio de adultos mayores en Quillón

    Detenidos por colocación de artefacto explosivo simulado en casa de Fernando Villegas quedan con cautelares de menor intensidad

    Detienen a yerno de mujer de 60 años que murió apuñalada en Pichidegua: fue capturado tras denunciar el robo de su automóvil

    Único oferente por casino de Pucón compra el Gran Hotel de la ciudad en más de $15 mil millones
    Negocios

    Único oferente por casino de Pucón compra el Gran Hotel de la ciudad en más de $15 mil millones

    Ganancias de Ripley suben 59% ante positivo efecto de revalorización de propiedades

    Toesca tomará el control de la sanitaria Suralis

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?
    Tendencias

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico

    Complica a la U. de Concepción: Cobresal festeja con 10 ante Palestino y sale de la zona de descenso
    El Deportivo

    Complica a la U. de Concepción: Cobresal festeja con 10 ante Palestino y sale de la zona de descenso

    Conoce a los rivales de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

    Dónde y qué hora ver a Marcelino Núñez en la Premier League en el Manchester United vs. Ipswich Town

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura
    Cultura y entretención

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura

    De la Transición a la pandemia: los vertiginosos 28 años de la Gran Cumbre Guachaca

    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    Justicia brasileña revierte prisión preventiva de Germán Naranjo: chileno acusado de racismo queda con arraigo y tobillera electrónica
    Mundo

    Justicia brasileña revierte prisión preventiva de Germán Naranjo: chileno acusado de racismo queda con arraigo y tobillera electrónica

    Noboa informa que José Serrano fue deportado a Ecuador por EE.UU.: exministro está acusado por muerte de político

    EE.UU. intercepta y hunde embarcación que reabastecía de combustible a “narcoterroristas”

    ¿Ser flaca es el outfit?
    Paula

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”