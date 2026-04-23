SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Creatividad, productividad científica e innovación: logros y desafíos

    Eduardo BitranPor 
    Eduardo Bitran
    Innovación en educación.

    La conmemoración del Día Mundial de la Creatividad e Innovación invita menos a celebrar que a formular una pregunta incómoda: ¿por qué Chile, siendo relativamente creativo y con buena productividad científica, innova tan poco?

    La evidencia es elocuente. La prueba PISA 2022, que mide la capacidad de jóvenes de 15 años para generar ideas originales y valiosas, sitúa a Chile como el mejor de América Latina, con un desempeño cercano al promedio OCDE (31 versus 33). Sin embargo, el Índice Global de Innovación (GII) 2025 de la OMPI muestra un rezago significativo: Chile alcanza 33 puntos, muy por debajo de los 52 del promedio OCDE. La creatividad y la productividad científica no se traducen automáticamente en innovación.

    Conviene precisar: innovar no implica necesariamente desarrollar tecnologías de frontera. La adaptación y transferencia tecnológica —con adecuada gestión de propiedad intelectual y libertad de operación— puede generar innovaciones exitosas en mercados específicos. Pero incluso en esa dimensión, Chile presenta debilidades.

    La diferencia es sustantiva. Creatividad y productividad científica expresan potencial; la innovación mide la capacidad de implementar soluciones que generan valor económico y social. Como ha planteado Joel Mokyr, el tránsito entre ambas depende de factores institucionales y culturales. La literatura sobre sistemas nacionales de innovación es clara: la innovación no es un proceso lineal, sino un fenómeno interactivo que depende de la calidad de los vínculos entre empresas, universidades, Estado y actores intermedios.

    Chile falla precisamente en ese sistema. El problema no es la falta de capacidades, sino la debilidad de las interacciones y, en particular, de la demanda empresarial por conocimiento. Las empresas —actor central del proceso innovador— muestran baja capacidad de absorción tecnológica, escasa inversión en I+D (apenas 0,18% del PIB, cerca de diez veces menos que la OCDE) y una cultura de innovación limitada. Predomina la adopción tardía de tecnologías ya probadas, con bajo desarrollo de soluciones propias y escasa colaboración con universidades y centros tecnológicos.

    En el GII 2025, esto se refleja en bajos niveles de publicaciones conjuntas y de I+D colaborativa. No es solo un problema de oferta académica, sino también de empresas que demandan poco conocimiento avanzado, de instrumentos que no logran articular actores y de una débil capacidad de validación y escalamiento.

    La institucionalidad refuerza estas brechas. Las universidades enfrentan incentivos que privilegian la investigación disciplinaria —medida en publicaciones y citas—, con bajo peso de la transferencia y el impacto. El sector empresarial también presenta fallas estructurales: baja tolerancia al riesgo, directorios enfocados en el corto plazo y limitado capital social que dificulta la colaboración. El resultado es un sistema que genera conocimiento, pero no logra transformarlo en innovación a escala.

    Cerrar esta brecha exige decisiones de política pública coherentes. Primero, alinear los incentivos universitarios hacia investigación aplicada e interdisciplinaria, con métricas de impacto. Segundo, fortalecer los mecanismos de articulación —centros tecnológicos, consorcios sectoriales y plataformas de pilotaje— con gobernanza efectiva. Tercero, desarrollar capital humano avanzado con inserción en la industria, mediante magísteres y doctorados profesionales. Cuarto, profundizar el financiamiento de riesgo y los instrumentos de escalamiento, evitando políticas que, bajo el argumento de apoyar a la PYME, perpetúan empresas de baja productividad. Y, de manera crítica, cerrar la brecha de financiamiento asociada a la distancia de madurez tecnológica y comercial entre la investigación académica y su adopción empresarial.

    Chile no parte de cero. Tiene talento, instituciones y capacidades. Pero mientras las empresas no asuman un rol más activo en la generación y adopción de conocimiento, y el sistema no logre articular eficazmente a sus actores, la creatividad y la capacidad científica seguirán siendo potencial no realizado. Ese es el verdadero desafío.

    Por Eduardo Bitran, académico Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI, presidente Hub APTA

    Más sobre:CreatividadInnovaciónInteraccionesCulturaEmpresas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump reclasifica la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa en un cambio histórico

    Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico que transportaba crudo iraní

    “Sí lo somos”: Balladares considera a Chile Vamos el sustento político del gobierno tras dichos del ministro Poduje

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par de Bolivia en la frontera: “Lo que importa es el futuro y el progreso”

    Mas dice que el precio de las viviendas puede caer hasta un 7% por la exención del IVA y pide a la CChC visión total del plan

    Lo más leído

    1.
    Litio: Australia avanza, Argentina flexibiliza y Chile debate quién firma el decreto

    Litio: Australia avanza, Argentina flexibiliza y Chile debate quién firma el decreto

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Rating del miércoles 22 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 22 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Subsidio Eléctrico 2026: confirman montos de la quinta convocatoria y próximas fechas

    Subsidio Eléctrico 2026: confirman montos de la quinta convocatoria y próximas fechas

    Temblor hoy, jueves 23 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 23 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del miércoles 22 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del miércoles 22 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Subsidio Eléctrico 2026: confirman montos de la quinta convocatoria y próximas fechas

    “Sí lo somos”: Balladares considera a Chile Vamos el sustento político del gobierno tras dichos del ministro Poduje

    Mas dice que el precio de las viviendas puede caer hasta un 7% por la exención del IVA y pide a la CChC visión total del plan
    Negocios

    Mas dice que el precio de las viviendas puede caer hasta un 7% por la exención del IVA y pide a la CChC visión total del plan

    Gobierno aclara que acuerdo con PDG no incluye impuesto Pyme y que norma de IA en propiedad intelectual podría dinamizar algunos sectores

    LinkedIn nombra a Daniel Shapero nuevo CEO

    Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea
    Tendencias

    Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea

    Por qué la guerra en Irán podría subir el precio de los condones hasta un 30%, según el principal productor mundial

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    ¿Jugará el Mundial? Barcelona confirma los plazos de recuperación para Lamine Yamal
    El Deportivo

    ¿Jugará el Mundial? Barcelona confirma los plazos de recuperación para Lamine Yamal

    Christian Garin se despide del Masters de Madrid tras caer contra Alexander Blockx

    “Fichajes de escaso impacto”: Pisa despide al director deportivo que llevó a Felipe Loyola

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre
    Cultura y entretención

    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre

    Las actividades por el Día Internacional del Libro 2026: guía imperdible de ferias, charlas y regalos para celebrar

    Sticky Fingers regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Trump reclasifica la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa en un cambio histórico
    Mundo

    Trump reclasifica la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa en un cambio histórico

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico que transportaba crudo iraní

    El límite de 60 días que podría presionar a Trump para terminar la guerra contra Irán

    Una cuna vacía en medio de la maternidad
    Paula

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano