SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Crimen organizado y política exterior: un desafío ineludible

Teodoro RiberaPor 
Teodoro Ribera
Crimen organizado y política exterior: un desafío ineludible

El crimen organizado transnacional ya no es un fenómeno marginal ni lejano. La Oficina Europea de Policía advirtió que la criminalidad ha mutado de manera profunda: se ha digitalizado, se ofrece como “servicio” en un mercado global abierto y se entrelaza con la política y la geopolítica. Narcotráfico, contrabando, trata de personas y ciberataques forman hoy parte de un entramado que aprovecha las brechas estatales y la lentitud de las respuestas.

Europa ya padece sus efectos. El sobreabastecimiento de drogas alimenta la violencia en Bélgica, Francia y Países Bajos. Mafias son utilizadas por “Estados parías” para evadir sanciones y ejecutar operaciones encubiertas. Al mismo tiempo, crece la desconfianza pública hacia instituciones penetradas por la corrupción. Frente a ello, la UE busca reforzar su Oficina de Policía, actualizando su marco normativo y vinculando su acción exterior con la lucha contra el crimen organizado.

El informe europeo precisa que la pandemia de Covid-19 actuó como acelerador de cambios. La interrupción de cadenas de suministro llevó a redes criminales a innovar y digitalizarse. Surgió así una suerte de “masificación” del delito: ya no se requiere una estructura oligopólica para acceder al tráfico de drogas o armas, pues proliferan proveedores que lo ofrecen.

Chile no puede mirar este proceso desde la distancia. El secuestro y homicidio por móviles políticos del teniente venezolano Ronald Ojeda, y de un fiscal paraguayo por sicarios en el Caribe, demuestra que en nuestro continente también se replican estas prácticas. El crimen organizado no distingue aduanas ni instituciones: infiltra municipios, penetra puertos, contamina mercados financieros y amenaza la seguridad ciudadana.

Los desafíos para nuestra política exterior son claros, pues debe profundizar la cooperación internacional más allá de acuerdos bilaterales, tejiendo alianzas con países e instituciones por donde transita la “ruta del crimen organizado” hacia el nuestro, y ampliando el intercambio de inteligencia en tiempo real. Urge, además, consolidar la resiliencia institucional. Sin puertos seguros, aduanas eficientes y policías resguardadas de la corrupción, cualquier esfuerzo diplomático carece de impacto. Finalmente, se impone un enfoque integral que articule diplomacia, seguridad, economía y desarrollo social: no basta reprimir, es imprescindible cortar los flujos financieros ilícitos, cerrar espacios al lavado de activos y anticipar la dimensión digital del delito.

Nuestro país debe construir una política de Estado que reconozca al crimen organizado como amenaza directa a la democracia, la seguridad y la credibilidad internacional de Chile. La experiencia europea demuestra que la criminalidad organizada se mueve más rápido que las burocracias nacionales. Nuestra responsabilidad es impedir que esa velocidad erosione lo que hemos edificado en décadas de institucionalidad y apertura.

Por Teodoro Ribera, rector U. Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores

Más sobre:Crimen organizadopolítica exteriortráfico

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senadores de la bancada RN gestionan ayuda para influencer estadounidense que aterrizó sin autorización en la Antártica

Tragedia en Curacaví: hombre asesinado alcanzó a llamar a Carabineros y vecinos para alertar de segundo robo en una semana

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Diputado Mellado deja jefatura de bancada y renuncia a RN para apoyar a Kast

Justicia colombiana ordena libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata de Álvaro Uribe

Lo más leído

1.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

2.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

5.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Diputado Mellado deja jefatura de bancada y renuncia a RN para apoyar a Kast
Chile

Diputado Mellado deja jefatura de bancada y renuncia a RN para apoyar a Kast

Comisión despacha en tensa jornada proyecto que fija multas por no votar: se citará a sesión especial para discutirlo en Sala

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?
Negocios

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?

Caso Factop: Corte revoca beneficio de suspensión condicional a ejecutivos de Larraín Vial

Directores de Cementos Bío Bío se muestran a favor de la OPA lanzada por Carmeuse

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein
Tendencias

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González
El Deportivo

Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González

Un penal de Kylian Mbappé salva el estreno de Xabi Alonso en Real Madrid por LaLiga

Tania Zeng suma a una invitada de lujo para su Training Camp de Tenis de Mesa en Ñuñoa

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell
Cultura y entretención

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela
Mundo

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Justicia colombiana ordena libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata de Álvaro Uribe

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones