SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Chile frente a la crisis del agravio: cómo reconstruir la confianza perdida

Natalia PiergentiliPor 
Natalia Piergentili
AP Esteban Felix

En un mundo donde las instituciones han dejado de ser vistas como aliadas del bienestar colectivo, la confianza se ha convertido en un recurso escaso y profundamente disputado. El Edelman Trust Barometer 2025 no solo confirma esta tendencia, sino que la eleva a una categoría crítica: seis de cada diez personas en el mundo declaran sentirse agraviadas por el sistema, es decir, creen que las instituciones —gobiernos, empresas, medios y ONG— benefician a unos pocos en desmedro de la mayoría.

Este fenómeno, que Edelman denomina “la crisis del agravio”, ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una condición estructural del malestar global. América Latina no es la excepción: Perú lidera con un 80% de su población sintiéndose agraviada, seguido por Colombia (67%), Argentina (65%) y México (63%). En todos estos países, la confianza en el gobierno, los medios, e incluso en las empresas, se encuentra en mínimos históricos.

Aunque Chile no formó parte de la muestra global de 2025, no es difícil reconocerse en ese diagnóstico. La desafección ciudadana que se manifestó con fuerza en el estallido social de 2019 no ha desaparecido. Se ha transformado en frustración ante la incapacidad del sistema político para alcanzar acuerdos, en la decepción por dos procesos constitucionales fallidos y en una extendida percepción de que “todo sigue igual o peor”.

Según datos de la OCDE, solo un 30% de los chilenos confía en su gobierno, un 28% en los medios de comunicación, y apenas un 14% en los partidos políticos. El Congreso, piedra angular de cualquier democracia, alcanza solo un 19% de confianza. ¿Cómo sostener una institucionalidad legítima y estable con estos niveles de desapego?

Más alarmante aún es que este vacío esté siendo ocupado por nuevas formas de radicalización social. El mismo estudio de Edelman advierte que más del 40% de las personas —y más del 50% entre los jóvenes— considera aceptable recurrir a estrategias de activismo hostil, como el ciberacoso, la desinformación o incluso la violencia física, como medios legítimos para impulsar cambios. Chile ya ha sido testigo de estas expresiones: polarización extrema, pérdida de respeto por la deliberación política y auge de discursos incendiarios en redes sociales. No se trata solo de ruido: es el síntoma de un deterioro más profundo en nuestro contrato social.

¿Qué hacer frente a este escenario? El Barómetro no se queda en el diagnóstico y propone una dirección: ninguna institución, por sí sola, podrá resolver esta crisis. La reconstrucción de la confianza exige respuestas sistémicas y sostenidas. En el caso chileno, más que ofrecer una receta, vale la pena identificar algunas condiciones mínimas que podrían ayudar a enfrentar el problema desde distintos frentes.

1. Un Estado que actúe con eficacia y justicia. No bastan reformas bien intencionadas. Se necesitan resultados concretos y visibles en salud, educación, seguridad y protección social. Las personas deben constatar, en su vida cotidiana, que el Estado sirve para algo más que administrar la inercia.

2. Un sector privado con propósito social. Las empresas chilenas tienen la oportunidad estratégica de liderar con integridad, fomentar el empleo digno, contribuir a la cohesión territorial y asumir un rol activo en los desafíos de sostenibilidad, formación y empleabilidad juvenil.

3. Medios de comunicación que recuperen su legitimidad. En tiempos de sobreinformación y desinformación, informar con rigor, resistir al sensacionalismo y promover el debate democrático son tareas urgentes. La credibilidad no se recupera con likes, sino con consistencia editorial y responsabilidad cívica.

Reconstruir la confianza no es un eslogan ni una estrategia comunicacional. Es un imperativo democrático. En su forma más básica, la confianza surge de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y es precisamente esa coherencia la que hoy parece más ausente.

Chile tiene la oportunidad de romper el ciclo del agravio. Pero eso exige que sus líderes —políticos, empresariales, sociales y mediáticos— se pregunten no solo cómo ganar elecciones o proteger su reputación, sino cómo volver a ser dignos de la confianza de su gente.

Por Natalia Piergentili, directora de asuntos públicos de Feedback.

Más sobre:confianzacrisisagraviotrustbarómetroChile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Querellante acorrala defensa de Monsalve y entregará chats de Providel en queja formal ante Defensoría Metropolitana Norte

Un pago de $ 80 millones y una víctima que fue estudiada previamente: los detalles del secuestro del empresario en Quilicura

Cancillería “expresa su más enérgica condena” por la aprobación del plan de Israel para la ocupación de Gaza

Diputadas RN valoran avance del proyecto para garantizar espacios públicos más seguros para las mujeres

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

Muere Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exjefe de la DINA

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio
Chile

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio

Rechazo por Calisto y nudos en Coquimbo y Malleco: los pendientes del acuerdo entre Chile Vamos y Demócratas

Semana negra de Jara enciende las alertas en el oficialismo y abre cuestionamientos por falta de relato

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente
Negocios

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente

Sorpresivo IPC de julio reduce las posibilidades de que el Banco Central recorte la tasa de interés en septiembre

Sindicatos bancarios en pie de guerra por eliminación del feriado bancario: se preparan para una “gran paralización”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol
El Deportivo

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol

Manuel Mayo explica por qué no llegó Eduardo Vargas a la U

¿Vuelve a Chile? Gustavo Quinteros reaparece y entrega luces de su futuro

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka
Cultura y entretención

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel
Mundo

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

Trump autoriza al Pentágono a usar fuerza militar para atacar a carteles de droga latinoamericanos

India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?