Un humedal de bolsillo para chile

“Me parece que el mundo natural es la fuente más grande de emoción, de belleza y de interés intelectual. Hace que la vida valga la pena”, señaló David Attenborough al cumplir recientemente 100 años. Su frase parece especialmente pertinente en un momento donde enfrentamos una emergencia planetaria, donde hay escasez hídrica, altas temperaturas, incendios, junto con el aumento de los problemas de salud mental, la dificultad de dialogar y encontrar acuerdos.

En medio de este escenario, un pequeño humedal vuelve a conectar a las personas con la naturaleza, transformándose en un hito para el país y entregando una solución ecológica a necesidades sociales y educativas a pequeña escala.

Con presencia del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, inauguramos en Granjaventura el primer Humedal de Bolsillo de Chile. Inspirados por la experiencia educativa de 26 años, construimos un espacio que busca transformarse en un oasis urbano vivo a través de la reutilización de aguas grises. La idea es que desde muchos pequeños espacios es posible regenerar la vida.

Los humedales cumplen funciones extraordinarias, filtran y almacenan agua, ayudan a regular temperaturas, capturan carbono y crean refugios para la biodiversidad. Siguiendo nuestra misión, en este lugar educativo niños y niñas pueden salir de las aulas y reencontrarse con el agua, la tierra, las plantas, insectos y animales. Una práctica instalada hace décadas en los países nórdicos, Canadá, Alemania y que crece con fuerza en Brasil y poco a poco en Chile. Diversos estudios muestran sus beneficios físicos, cognitivos y emocionales para la infancia.

La vida hoy ocurre entre pantallas y espacios cerrados, dejamos de mirar las estrellas. Somos naturaleza y a través del diálogo político que surgió en la inauguración de este Humedal de Bolsillo surgió la promesa de multiplicarlo en otras partes de la comuna y la región.

Por Matías Knust, secretario ejecutivo Granjaventura e investigador Universidad de Chile.