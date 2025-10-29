SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Decálogo eleccionario

Diego NavarretePor 
Diego Navarrete

Si nos tomamos en serio las encuestas, es probable que la derecha liderada por José Antonio Kast, en las antípodas de la actual administración, gobierne los próximos cuatro años. Sin embargo, la distancia ideológica oculta similitudes sorprendentes. Esta candidatura replica las mismas formas y manifiesta una comprensión de la actividad política prácticamente idéntica que la del actual gobierno. Consecuentemente, ello permite observar un conjunto de prácticas que configuran un decálogo eleccionario compartido:

  1. Escoja un líder carismático, ojalá exalumno de una escuela de Derecho, que sea buen orador. No es necesario que tenga una larga trayectoria profesional en el mundo privado o probada capacidad de gestión. Basta uno o dos períodos como diputado, no importa su track-record.
  2. Posicione al líder como ícono de lo políticamente incorrecto, en forma y fondo. En la forma, la rebeldía puede estar en la corbata o el lenguaje agresivo. En el fondo, en la reivindicación de posiciones identitarias o morales. Si es posible, consolide esta actitud con advertencias al presidente en ejercicio con frases como “vamos a ir por usted” o “está avisado”.  Eso asegura el voto joven.
  3. Ataque los privilegios del establishment político y proponga recortes sustanciales. Ofrezca rebajar el sueldo de los funcionarios o, derechamente, una disminución exorbitante del presupuesto anual del Estado. No indique concretamente cómo lo hará o qué efectos pueda tener esta medida en la administración.
  4. Reivindique como propias figuras históricas de otros partidos más tradicionales. No importa si es un expresidente socialista o un exsenador UDI. El candidato es el verdadero depositario de ese ideario.
  5. La campaña debe sostenerse sobre propuestas voluntaristas. En un extremo, niegue que la violencia -del estallido, La Araucanía u otro- es violencia, y tenga cómo única propuesta el diálogo. En el otro, ofrezca reducir la delincuencia con mano dura y gobierno de emergencia. Si la realidad no coincide con sus propuestas, niegue la realidad.
  6. Escoja un segundo leal que sea su estratega político e ideológico. Lo importante es que él consolide una posición de superioridad moral que lo separe del resto de la clase política. Puede alegar que tiene valores distintos que la generación política anterior -de la cual usted es heredero- o bien, tratar de parásitos a los funcionarios públicos por el mero hecho de serlo. No importa si usted es uno de ellos.
  7. Forme un partido propio, que se escinda hacia el extremo del espectro político al que pertenece. Mantenga una posición de colaboración crítica con la coalición de ese sector, que le permita libertad para apartarse de ella a conveniencia.
  8. No participe en primarias con los partidos de su coalición. Intente excluir a algunos partidos por razones valóricas, o bien, apueste a ir directamente a primera vuelta.
  9. Una vez que sea electo, convoque a los partidos tradicionales a conformar su gabinete y sostener políticamente al gobierno (lo que ellos no saben, es que terminarán pagando los costos por las deficiencias de esa administración, abriendo la cancha para nuevos outsiders).
  10. Si lo anterior falla, resérvese el derecho a alegar que otra cosa es con guitarra.

Las ideas de fondo son distintas, pero las formas son las mismas. Esta forma de aproximarse a la política ha demostrado ser particularmente dañina para la institucionalidad, y ha causado una creciente sensación de insatisfacción de la ciudadanía con la política tradicional, incapaz de cumplir promesas grandilocuentes.

Dicen que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez, y esperar resultados diferentes. Prueba de ello fueron los dos procesos constituyentes que, liderados por uno u otro lado, incurrieron en los mismos excesos y terminaron fracasando. Está a por verse si eso fue un síntoma de algo más serio, o si como país no estamos dispuestos a renunciar a la cordura.

Por Diego Navarrete, abogado

Más sobre:EleccionesCandidatoKast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ventas del comercio minorista en la Región Metropolitana bajan en septiembre

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Países Bajos vota en legislativas anticipadas con la extrema derecha como favorita

Cuba registra “una madrugada muy compleja” con “cuantiosos” daños por el azote del huracán ‘Melissa’

Huenchumilla advierte que “sería un profundo error político” que Frei apoye a Matthei

Tras “la búsqueda correspondiente”: Cámara de Diputados finalmente notifica a Pardow de AC que se tramita en su contra

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?

Rating del martes 28 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 28 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cómo votar en el Copihue de Oro de La Cuarta

Cómo votar en el Copihue de Oro de La Cuarta

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?
Chile

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?

Huenchumilla advierte que “sería un profundo error político” que Frei apoye a Matthei

Tras “la búsqueda correspondiente”: Cámara de Diputados finalmente notifica a Pardow de AC que se tramita en su contra

Ventas del comercio minorista en la Región Metropolitana bajan en septiembre
Negocios

Ventas del comercio minorista en la Región Metropolitana bajan en septiembre

Comisión ambiental aprueba proyecto de Enami por US$1.700 millones para modernizar fundición Paipote

Fondos de pensiones se encaminan a cerrar su quinto mes de alzas liderados por el D y E

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos
Tendencias

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo
El Deportivo

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo

Consternación en Milán: arquero del Inter atropella y mata a una persona

Polémica en Brasil: Maracaná sale a la venta por US$ 370 millones

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago
Cultura y entretención

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas
Mundo

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Países Bajos vota en legislativas anticipadas con la extrema derecha como favorita

Cuba registra “una madrugada muy compleja” con “cuantiosos” daños por el azote del huracán ‘Melissa’

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal