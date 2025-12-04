Definición faltante

Sin duda Chile se encuentra afectado por la trampa de los países de ingreso medio, que le impiden dar el salto al desarrollo. Para salir de ese estado, una condición necesaria es terminar con la incertidumbre institucional que nos aqueja desde hace ya varios lustros, que nos impide crecer económicamente y así generar los buenos empleos que el país necesita.

Es más, es necesario privilegiar la adopción de unas pocas políticas públicas importantes que den resultados a corto plazo, de tal modo de evitar el temprano desgaste político que han sufrido un gran número de gobiernos de los países con regímenes políticos liberales. Si se evita ese deterioro, será posible entonces adoptar las demás medidas conducentes -a mediano y largo plazo- al desarrollo.

Lo anterior significa priorizar. En El Puente (2025), un grupo transversal de economistas identificamos varias decenas de reformas que el país debiera adoptar si es que quiere -en el marco de un sistema de economía social de mercado- aumentar en forma sostenida su PGB al 4 por ciento anual. Obviamente un programa así no se implementa de un día para otro.

Por ello y por la restricción política señalada, un programa exitoso de reformas requiere una cuidadosa secuencia de implementación de estas, que no sólo considere las medidas de política económica requeridas para crecer, sino que también tome en cuenta las señales que las mismas trasmiten.

Me explico. Si el diagnóstico apunta a que reducir significativamente la incertidumbre institucional es una condición necesaria para el crecimiento, un paquete muy efectivo podría ser uno que considere medidas como una invariabilidad tributaria a lo DL600, una reducción significativa del impuesto corporativo financiada por una disminución del gasto público, el reemplazo de las indemnizaciones por años de servicio por unas a todo evento, y la reducción inmediata de las principales trabas administrativas que más retrasan la autorización de los proyectos de inversión.

Por supuesto que un paquete así requiere, para su aprobación, un apoyo político relativamente amplio, que podría existir actualmente en Chile. Están circulando varias propuestas económicas consensuados preparadas por grupos transversales de economistas. Está El Puente, ya citado, y el Pacto de Desarrollo para Chile, esfuerzo conjunto de Horizontal y Espacio Público (2025), entiendo que con la participación de al menos un representante de las Pymes. También está la propuesta de la Confederación de la Producción y Comercio (2025), transversal en su representación de los diversos sectores productivos del país. Lo que va faltando es la voluntad política para -en base a los trabajos ya realizados- definir explícitamente los lineamientos básicos del sistema económico que ha de guiar a Chile, para decir algo, durante los próximos 30 años.

Por Rolf Lüders, economista