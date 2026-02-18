SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Diplomacia olímpica

    Benjamín SalasPor 
    Benjamín Salas
    Diplomacia olímpica EFE/EPA/JURE MAKOVEC

    ¡Partieron las olimpiadas! Mientras disfrutamos la belleza del deporte blanco, se asoma una imagen menos inspiradora: la baja o inexistente representación de muchos países. Es cierto que los Juegos de Invierno tienen una limitación evidente. No todos los países tienen nieve, hielo o tradición invernal. Pero esa explicación no basta. Chile, por ejemplo, cuenta con deportistas de alto nivel en disciplinas de invierno que, sin embargo, no clasificaron. ¿Por qué? Decidí investigarlo.

    Lo primero que descubrí es que cada deporte tiene sus propias reglas de clasificación. En algunas disciplinas, como el esquí alpino, existe un cupo base por país, siempre que el atleta cumpla requisitos mínimos. En otras, como el patinaje artístico, no. En simple: si eres el mejor esquiador alpino de Chile, tienes un camino probable a los Juegos; si eres el mejor patinador, quizás nunca tengas esa opción. ¿Justo? No.

    Entonces, me pregunté: ¿Cómo solucionar esto? Si la meta fuera priorizar la universalidad de los Juegos, la opción más obvia sería establecer cupos base por país en todas las disciplinas, siempre con estándares mínimos que garanticen competitividad. El problema es que en deportes con límite máximo de participantes, esa medida podría afectar el nivel de la competencia. No es una buena solución.

    Aquí surge la necesidad de pensar en fórmulas intermedias: ¿Cómo ampliar la representación sin debilitar la calidad del hito deportivo?

    Una alternativa razonable son los cupos regionales. No es una idea exótica; así funciona buena parte del sistema internacional. En Naciones Unidas, el mundo está organizado en cinco grupos -América Latina y el Caribe, África, Europa Oriental, Europa Occidental y otros Estados, y Asia Pacífico- para equilibrar la representación. ¿Por qué no adaptar algo similar al deporte olímpico?

    Imaginemos que cada disciplina reserve dos cupos base por región, siempre sujetos a marcas mínimas exigentes. Cada zona del planeta estaría presente, el número total de participantes apenas crecería y la competencia seguiría siendo de primer nivel. No se trata de bajar la vara, sino de abrir una puerta.

    ¿Quién tiene la llave? Las federaciones internacionales. Son ellas las que definen las reglas de clasificación y deciden quién llega y quién se queda fuera.

    El cambio requiere presión en dos direcciones. Desde abajo, las federaciones nacionales -especialmente las de países con menor representación- deben coordinarse, construir alianzas y presentar propuestas comunes. Desde arriba, el Comité Olímpico Internacional puede apoyar ese empuje y usar su influencia sobre el programa olímpico para incentivar reglas más inclusivas. No es una batalla ideológica; es una negociación institucional. Diplomacia olímpica.

    Si esto prospera, los Juegos Olímpicos no solo seguirán siendo el escenario de los mejores atletas del mundo. Serán también un espacio más abierto, diverso y fiel a su promesa original; una verdadera celebración mundial. Y, de paso, miles de deportistas verán algo que hoy muchas veces falta: una posibilidad real de clasificar.

    Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado de Horizontal

    Más sobre:Juegos de InviernoesquíComité Olímpico Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia

    Zuckerberg defiende a Meta en un juicio histórico por adicción a las redes sociales

    Defensa rechaza existencia de “amarres” en Subsecretaría de FF.AA. y tilda cuestionamientos de “incomprensibles”

    Raíces limitadas y posible impacto de remodelaciones: las causas tras la caída fatal de árbol en Valparaíso

    Gobierno de presidente electo Kast define a futuros asesores clave del Ministerio de Hacienda

    Futuras autoridades del gobierno de Kast se reúnen para planificar reconstrucción tras incendios en Ñuble y Biobío

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Defensa rechaza existencia de “amarres” en Subsecretaría de FF.AA. y tilda cuestionamientos de “incomprensibles”
    Chile

    Defensa rechaza existencia de “amarres” en Subsecretaría de FF.AA. y tilda cuestionamientos de “incomprensibles”

    Raíces limitadas y posible impacto de remodelaciones: las causas tras la caída fatal de árbol en Valparaíso

    Futuras autoridades del gobierno de Kast se reúnen para planificar reconstrucción tras incendios en Ñuble y Biobío

    Gobierno de presidente electo Kast define a futuros asesores clave del Ministerio de Hacienda
    Negocios

    Gobierno de presidente electo Kast define a futuros asesores clave del Ministerio de Hacienda

    Gobierno no incluye a Maratué en sesión del Comité de Ministros y proyecto quedaría para la administración de Kast

    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años
    Tendencias

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Club Brujas rescata un empate como local ante Atlético de Madrid en uno de los partidazos de la Champions
    El Deportivo

    Club Brujas rescata un empate como local ante Atlético de Madrid en uno de los partidazos de la Champions

    En vivo: O’Higgins está venciendo a Bahia en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante
    Cultura y entretención

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Rey del Ring llega al streaming: dónde ver la película con Marko Zaror y Benjamín Vicuña

    Bad Bunny a la pantalla: protagonizará su primera película dirigida por Residente y con Edward Norton y Javier Bardem

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia
    Mundo

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia

    Zuckerberg defiende a Meta en un juicio histórico por adicción a las redes sociales

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones