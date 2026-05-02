El centro de Santiago está más vivo y poblado que nunca

Hay una serie de frases que se leen o se escuchan respecto de la comuna de Santiago, especialmente de su centro, que están completamente erradas. Y lo peor es que se han transformado en mitos sin ningún respaldo. Uno que es muy habitual es que Santiago se ha despoblado. Nada más lejos de la realidad. Santiago es hoy la tercera comuna con más habitantes de Chile: 438.856 personas censadas en 2024. Sólo Puente Alto y Maipú tienen más habitantes. Es más, entre las comunas que más crecieron entre 2002 y 2017, Santiago destacó pasando de 208.197 a 404.495 habitantes. Es decir, se trata de una comuna notablemente repoblada.

Otro mito que va por la misma línea: las oficinas se fueron del centro. Sí y no. Pero más no que sí. Es cierto que una buena parte del sector financiero abandonó el centro y que el próximo año otro banco también se irá (Santander), pero también es un hecho que tremendas instituciones como el Banco de Chile han decidido mantenerse en el centro (su casa matriz de Ahumada es uno de los edificios más lindos de la capital) y que otras grandes empresas como CMPC han remodelado sus oficinas corporativas para permanecer en su edificio de Agustinas.

Ahora, tanto o más importante, es que el Estado no se ha movido un centímetro del centro. Allí están el Poder Ejecutivo y Judicial, parte del Poder Legislativo, los ministerios, subsecretarías, la Contraloría, el Gobierno Regional, el Banco Central y muchas otras instituciones. Y mientras el Estado esté en el corazón de Santiago, el centro seguirá siendo un imán para todo tipo de trámites y reuniones, instancias sociales y administrativas que son fundamentales para mantener vivo a ese sector de la capital.

Dejemos los datos fríos para sumergirnos en un inmenso activo que tiene la comuna de Santiago y que hoy brilla como nunca: la cultura. El lunes de esta semana se inauguró la Casa Larraín Bravo, una joya arquitectónica realizada en 1907 por el arquitecto Ricardo Larraín Bravo y que Mabel Briceño, arquitecta experta en patrimonio, restauró de manera formidable. En ésta, una de las casas más lindas de Chile, ubicada en la esquina de Alonso de Ovalle con San Ignacio, existe desde el lunes un espacio museográfico dedicado al también autor de la Iglesia de los Sacramentinos y el barrio Huemul, así como un café llamado Casa Cien que no ha parado de estar lleno durante toda la semana.

Es algo que se repite en muchos lugares de Santiago centro: la cultura, la arquitectura, el diseño y el buen café abundan. También en el lado sur de la Alameda, hace dos semanas abrió el segundo local de Justicia Café. Después de ese debut súper exitoso al interior de la Biblioteca Nacional, ahora abrieron en la Casa Central de la Universidad de Chile, por la entrada que da a la Editorial Universitaria. Entonces, vaya panorama, ahora puedes sentarte en este precioso nuevo café y luego entrar a la librería de la Editorial a contemplar el imponente mural de José Venturelli, “América, no invoco tu nombre en vano” o a comprar libros.

¿Qué tal un recorrido por las dos salas de exposición del Palacio Pereira, donde además de ver uno de los inmuebles patrimoniales mejor restaurados de nuestra historia, puedes también sentarte en La Huérfana, uno de los cafés más fotogénicos de todo Santiago? O, tal vez, prefieras tomarte ese café después de almorzar en el Cívico, el restorán que está en el magnífico Centro Cultural La Moneda y que fue completamente diseñado por el Premio Nacional de Arquitectura, Cristián Valdés. O quizás quieras ver cómo quedó el nuevo sistema de iluminación de la estación de metro Universidad de Chile, que permite apreciar como nunca ese mural de 1200 metros cuadrados de Mario Toral llamado “Memoria visual de una nación”.

Aprovecha entonces de tomar algo en el recién abierto Starbucks, un adelanto de muchos espacios que están por inaugurarse en esa estación de metro. A lo mejor te tientas con algo rico de la recién estrenada pastelería Cory del Teatro Municipal, que atiende todo el día; o quieres pasar a pocos metros de ahí, al elegantísimo y también nuevo hotel Debaines, a sentarte en su estiloso “Gran Café”, en su restorán “Copper Room” o en su terraza del último piso. O, eventualmente, quieres pasear por el barrio Yungay y entonces el Museo del Sonido es una gran opción, pues a su excelente muestra se suma su jazzero “Mingus café”.

Ya que estás en la zona, anda a conocer la recién estrenada sección textil del Museo Taller, donde además se acaba de inaugurar una gran obra de arte (y mucha agua) de Máximo Corvalán-Pincheira. Y, desde ya, reserva la próxima apertura de CaSa Compañía, que el 9 de mayo abre sus puertas para la muestra “Grandes formatos” (@coleccioncasa). Y a pasos de la deliciosa panadería y pizzería Selvaggio, de la destacada artista Beatrice Di Girolamo.

¿Prefieres algo más cerca de Plaza de Armas? Entonces camina hasta 21 de mayo a ver alguna de las dos exposiciones del nuevo Centro Cultural de la Sombrerería “Donde golpea el monito”, que además incluye cafetería. Y, ojo, que hay por lo menos 50 espacios culturales que no alcanzaron a ser mencionados en este texto. Todos en una comuna que está más viva, poblada y entretenida que nunca.

Por Rodrigo Guendelman, conductor de Santiago Adicto de Radio Duna.