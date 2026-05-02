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    Trump cae en las encuestas

    John ZogbyPor 
    John Zogby
    JUSTIN LANE

    Prácticamente todas las encuestas muestran que la aprobación del presidente Donald Trump está disminuyendo. Ya sea una de John Zogby Strategies (42%) o de Harris (34%), las cifras del mandatario van a la baja. También lo está su gestión de la guerra en Irán.

    Estamos viendo que el presidente nunca tuvo un apoyo para “ir a la guerra”. En el mejor de los casos, los estadounidenses estaban divididos y nos dijeron que si duraba más de un mes, 3-6 meses, de 6 meses a un año o más de un año, su apoyo disminuiría con cada incremento. Y eso se ha mantenido. El apoyo a la guerra ya es, al menos, 10 puntos menor que al principio y sigue bajando.

    No solo la guerra no es popular, sino que también juega en contra de otros temas de la agenda. Como sugiere el público, cada día que se desvía hacia la guerra dedica menos tiempo a los temas principales que más importan a los estadounidenses. Su apoyo a la economía y la asequibilidad ha bajado drásticamente

    Incluso la aprobación en sus temas emblemáticos como la inmigración y la delincuencia ha bajado. Si las elecciones de medio mandato para la Cámara de Representantes y el Senado se celebraran hoy, habría bastantes posibilidades de que los demócratas obtuvieran la mayoría. Incluso existe la posibilidad, aunque más remota, de que los demócratas puedan recuperar el Senado. Necesitan seis victorias netas y es posible. Pero las elecciones no son hoy. Puede pasar cualquier cosa, especialmente con guerras, economía, relaciones con otros países, etc., que puede ayudar o perjudicar a cualquiera de las partes.

    Es demasiado pronto para evaluar el impacto real del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado pasado. Las primeras encuestas no muestran ningún movimiento salvo la espiral de caída que ya estaba ocurriendo. Cuando el presidente fue realmente baleado en Butler, Pensilvania, el intento de asesinato le dio un pequeño impulso en las encuestas, el dominio de las noticias y una magnífica aparición en la Convención Nacional Republicana. Pero no estaba en el cargo en ese momento y no estaba lastrado por una guerra y una economía complicada.

    Por John Zogby, encuestador estadounidense.

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