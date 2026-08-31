“Farmeando aura” entre generaciones

Hay encuentros que terminan cuando se apagan las luces. Y hay otros que uno se lleva consigo mucho después de que terminan. Esos son los que te hacen reflexionar. Pese a que ya no soy tan joven… el encuentro de ICARE Joven 2026 fue una de esas experiencias.

Se llevó a cabo en Punta de Tralca, entre el 21 y 23 de agosto. Allí tuve la oportunidad de conversar con muchos de los 180 estudiantes, representantes de la educación media, educación superior técnico profesional y universitaria de todas regiones de Chile. Los escuché conversar, hacerse preguntas, discrepar, proponer, y, sobre todo, hablar de nuestro país con una mezcla de preocupación y entusiasmo. Pero lo más importante: vi en todos ellos las ganas de hacer cambios que beneficien a Chile, lo que me llenó de esperanza.

Aunque venían de entornos y trayectorias diferentes, había algo que los conectaba, pues ninguno está ajeno a lo que los rodea ni al futuro. Se acercaron con genuino interés a Barbarita Lara, emprendedora e innovadora tecnológica; escucharon atentamente a Gustavo Zerbino, uno de los rugbistas uruguayos que sobrevivió a la caída del avión en la Cordillera de los Andes; participaron de los desafíos grupales, buscando soluciones con mayor impacto para Chile. En definitiva, fueron una comunidad cohesionada y motivada durante todo el finde semana, sin prejuicios de ningún tipo, con alegría.

A veces repetimos que los jóvenes son “el futuro de Chile”, pero lo hacemos sin contenido ni profundidad. Después de estos días, me he convencido aun más de que no solo representan el futuro, sino que también el presente, y uno tremendamente esperanzador. Ya están tomando decisiones, creando proyectos, liderando comunidades y pensando en la sociedad de la que quieren ser protagonistas.

También fue una oportunidad para reafirmar que las nuevas generaciones no necesitan que les entreguemos todas las respuestas. Necesitan espacios donde puedan hacerse buenas preguntas, encontrarse con otros y atreverse a buscar sus propias respuestas. Por eso me alegro tanto de que hayamos impulsado este encuentro, entre ICARE, INACAP y la Universidad Adolfo Ibáñez. Un trabajo conjunto en beneficio de Chile y de estudiantes de 45 instituciones de educación.

Eso fue ICARE Joven 2026. Un espacio para escuchar, pero también para confiar. Fue una oportunidad para mirar a una generación representada por estos 180 jóvenes y entender que detrás de sus historias hay algo tremendamente valioso: talento y amor por Chile. Entre tantas conversaciones aprendí lo que es “farmear aura”, pero eso es para otra columna, o quizás hasta para un video (¡de ellos!).

Si somos capaces de abrir más espacios como este, el futuro de Chile y nuestra sociedad tiene enormes razones para el optimismo.

Por Lucas Palacios Covarrubias, Rector de INACAP