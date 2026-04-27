SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El fantasma de la tercera cámara

    Gabriel ZaliasnikPor 
    Gabriel Zaliasnik
    Tribunal Constitucional. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La presentación por parte del gobierno del proyecto de ley “para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social” reveló la radical decisión de la ultraizquierda y la izquierda, en orden a ser una oposición que, en lugar de incidir, prefiere el camino de obstruir. En ello no hay nada nuevo pues nos recuerda el tipo de oposición que enfrentó el Presidente Piñera en sus dos mandatos. Sin embargo, en esta ocasión el Partido de la Gente, de la mano de Franco Parisi, hizo trizas el binario escenario y al dar su apoyo, no solo viabilizó la ley, sino que desnudó la verdadera cara de la oposición.

    Por lo mismo, desprovistos ahora de una mayoría que les permita reeditar la estrategia de negar la sal y el agua al gobierno, aunque ello implique sacrificar los intereses superiores del país, surgió la tentación de recurrir al Tribunal Constitucional para poner freno a cualquier avance legislativo del gobierno.

    Así, con cierto descaro y no poco pudor, los mismos que antaño decían que el Tribunal Constitucional era una tercera cámara que torcía la voluntad democrática, al punto que pretendían suprimir dicha institución, hoy alertan que podrían acudir a ella. En el fondo para las izquierdas las instituciones valen solo en la medida que las beneficien, lo que con el Tribunal Constitucional alcanza niveles de caricatura. De hecho, uno ingenuamente podría haber pensado que existía una convicción sustentada en principios en orden a que una democracia sana no debe aceptar que un órgano no electo corrija políticamente lo que resuelve el Congreso Nacional. Sin embargo, ahora que sectores del PS, DC y Frente Amplio vuelven a blandir el fantasma del Tribunal Constitucional queda en evidencia la hipocresía subyacente. Salta a la vista que no ha cambiado la teoría constitucional, sino solo la utilidad política del tribunal.

    Por ello, el desafío para nuestra democracia está en articular actuaciones políticas coherentes y no oportunistas, que se hagan cargo de una deliberación no mediada por rencores ni acciones performáticas, sino por los intereses superiores del país. No deja de ser una paradoja que quienes fueron tildados de populistas sean hoy quienes mejor entiendan aquello. Nada parece quedar de la antigua Concertación de Partidos por la Democracia, ni de esa centroizquierda que alguna vez entendió la importancia del crecimiento económico de Chile.

    Mauricio Electorat en su obra “No hay que mirar a los muertos” cita un texto del fallecido poeta Armando Rubio que resulta acorde con este momento político: “No hay que mirar a los muertos/quien los mira una vez, se va con ellos”. ¿Será acaso ese el destino de los anquilosados partidos políticos de la ex Concertación aferrados a sus viejas marcas y cascarones, canibalizados por la ultraizquierda del Frente Amplio y el leninista Partido Comunista? La tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional lo esclarecerá.

    Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho, U. de Chile

    Más sobre:IzquierdaTribunal ConstitucionalReconstrucción nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Confianza en el gobierno de Javier Milei se desploma en abril y marca el peor nivel en toda su administración

    Gobierno de Kast condena ola de ataques en el suroeste de Colombia que dejan al menos 21 fallecidos

    Microbuses de Valparaíso inician paro por millonaria deuda en subvenciones y alza de combustibles

    Subsecretario Jouannet detalla medidas en apoyo a Carabineros tras anuncio de Kast en aniversario de la institución

    Tras persecución de Independencia a Pudahuel: Carabineros da muerte a sujeto que robó un camión

    Tras cita en La Moneda: FA advierte su rechazo a idea de legislar si megarreforma no separa reconstrucción y ajuste fiscal

    Lo más leído

    1.
    El caso de Mara Sedini

    El caso de Mara Sedini

    2.
    El mapa político latinoamericano se redibuja

    El mapa político latinoamericano se redibuja

    3.
    Oro, plata... ¿o plomo?

    Oro, plata... ¿o plomo?

    4.
    Los beneficios de acortar las carreras

    Los beneficios de acortar las carreras

    5.
    Ojalá algún día

    Ojalá algún día

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo

    Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo

    Gobierno de Kast condena ola de ataques en el suroeste de Colombia que dejan al menos 21 fallecidos
    Chile

    Gobierno de Kast condena ola de ataques en el suroeste de Colombia que dejan al menos 21 fallecidos

    Microbuses de Valparaíso inician paro por millonaria deuda en subvenciones y alza de combustibles

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Bolsa de Santiago retoma las pérdidas y Wall Street anota nuevo récord
    Negocios

    Bolsa de Santiago retoma las pérdidas y Wall Street anota nuevo récord

    Osvaldo Adasme asume sus funciones en el Consejo de la CMF

    Cepal recorta proyección de crecimiento de Chile para 2026 y estará entre las economías menos dinámicas de la región

    Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA
    Tendencias

    Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal

    Cómo los dos atletas de la maratón lograron correr 42 kilómetros en menos de dos horas, según un experto en ejercicio

    Manchester United vence a Brentford y queda a un paso de la próxima Champions League
    El Deportivo

    Manchester United vence a Brentford y queda a un paso de la próxima Champions League

    Levante iguala de visita y le mete presión al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la lucha por no descender

    La confusa imagen de Jack Grealish que inquieta al mundo futbolístico

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes
    Cultura y entretención

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    Película chilena Hangar Rojo triunfa en Festival de Guadalajara 2026

    Confianza en el gobierno de Javier Milei se desploma en abril y marca el peor nivel en toda su administración
    Mundo

    Confianza en el gobierno de Javier Milei se desploma en abril y marca el peor nivel en toda su administración

    Tras nuevo atentado contra Trump: la Casa Blanca responsabiliza a la prensa y la oposición de la violencia política en Estados Unidos

    El sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales fue acusado de intento de asesinato del presidente

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido