El rol del GES frente al gasto de bolsillo

SEÑOR DIRECTOR:

El informe de la OCDE publicado en su edición del martes, que revela un aumento del gasto de bolsillo en salud en Chile, coincide con el anuncio de la actualización de las Garantías Explícitas en Salud (GES), con nuevas patologías y mejoras relevantes, realizado el lunes. Esta coincidencia no debiera pasar desapercibida, porque ambas noticias hablan de la misma tensión: cuánto protege nuestro sistema de salud a las familias frente a enfermedades que no pueden postergarse.

Desde hace más de 20 años, el GES no se limita a prestaciones aisladas, sino que aborda problemas de salud completos, incorporando diagnóstico, tratamiento, controles y medicamentos. Esa mirada integral, junto con copagos conocidos y garantías explícitas, lo han convertido en uno de los pilares de protección financiera más relevantes en Chile.

Si bien no cubre todas las condiciones posibles, el GES se enfoca en aquello que más enferma y empobrece: 90 problemas que concentran cerca de tres cuartos de la carga de enfermedad del país y casi la mitad de las hospitalizaciones, muchas de ellas no electivas.

Por eso, la incorporación de nuevas patologías GES es una buena noticia, que marca una diferencia concreta en el bolsillo de las personas y contribuye, al menos parcialmente, a mitigar el incremento del gasto de bolsillo reportado por la OCDE.

Este desafío atraviesa por igual a Fonasa e Isapres, para que la protección financiera sea real y no declarativa: en el primero, por las dificultades para cumplir las garantías de acceso y oportunidad; en el segundo, por la responsabilidad de asegurar su ejercicio efectivo

Cuando el gasto de bolsillo sube, es aún más relevante que la ampliación del GES cumpla plenamente su promesa y facilite el acceso a prestaciones clave para la salud de los chilenos.

Claudia Paredes

Gerenta General de Isapre Esencial