SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Entre las urgencias y un propósito para Chile

    Lucas PalaciosPor 
    Lucas Palacios
    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Nuestra sociedad está cambiando de manera acelerada. El envejecimiento de la población y la irrupción de nuevas tecnologías, entre otros aspectos epocales, transformarán radicalmente la vida de las generaciones presentes y futuras. Esta realidad genera una profunda sensación de inseguridad social y económica. ¿Seremos necesarios a futuro? ¿Nos iremos quedando solos? ¿Tendremos trabajo o seremos reemplazados por la inteligencia artificial?

    Dado que estamos comenzando el 2026, estas preguntas debiesen promover reflexiones, planteamientos y objetivos claros de corto, mediano y largo plazo, que tiendan a aumentar la tasa de natalidad, potenciar la reconversión laboral y abordar la seguridad de manera integral; sin embargo, la agenda pública sigue estando capturada por las urgencias del día a día. Tanto es así que el próximo gobierno se ha propuesto como uno de “emergencia” destacando una mayor seguridad y reactivación económica. ¿Es contradictorio este planteamiento con las necesidades de corto, mediano y largo plazo del país?

    La identificación de propósitos que no solo convoquen al país, sino que logren alinear la política pública y los esfuerzos del mundo privado con una visión más amplia, son impostergables para proyectar una sociedad cohesionada que entregue oportunidades a todas las personas, incluyendo mejoras sustanciales en seguridad y condiciones económicas. Se pueden abordar urgencias, pero aquello no puede desplazar otros objetivos relevantes que le darán sentido de cuerpo a una sociedad con horizontes intergeneracionales: un propósito común que identifique a personas de todas las edades y orígenes.

    Sin duda, la seguridad es un factor fundamental en este esfuerzo, pero esta no nace de la eliminación total del riesgo, sino de la certeza de no estar ni sentirnos solos frente a la adversidad. El médico canadiense Gabor Maté, quien integra diversas especialidades tales como neurociencia y psicología del desarrollo, afirma que la seguridad no es la ausencia de amenaza, sino la presencia de conexión. Esto constituye un desafío mayor en una sociedad escasamente conectada como la nuestra, en la que cada uno se preocupa de su propio bienestar y seguridad, en vez de la construcción de bases de apoyo sistémicas y colaborativas. Para aumentar la seguridad, es clave el rol de las fuerzas policiales, las leyes y la justicia, aunque para que la seguridad sea un propósito país, se requiere de una cultura empática, responsable y solidaria.

    Algo similar ocurre en materia económica. No basta con crecer e invertir más -lo cual es positivo y urgente- si es que tales indicadores no favorecen una mayor empleabilidad, integración, descentralización y potencial de crecimiento futuro. En una sociedad que envejece y se transforma aceleradamente por los cambios tecnológicos, la educación a lo largo de la vida cumple el rol de acompañar y sembrar nuevas esperanzas. La reconversión laboral, la actualización de competencias y la adaptación al trabajo del futuro requieren sistemas educativos que no expulsen, sino que orienten y contengan, especialmente cuando la incertidumbre aumenta. De esta forma, el crecimiento económico se transforma en un propósito para Chile.

    Ante lo expuesto, la educación emerge como un propósito permanente de los países: es un proyecto de largo plazo por definición. En educación, como en la vida, las personas aprenden, crecen y se transforman cuando existen vínculos que las sostienen. Una cultura más conectada no surge de manera automática, sino que se construye. Desde la primera infancia, educar es ofrecer presencia: adultos disponibles, entornos estables, relaciones que permiten explorar sin miedo. Allí se forma la base del aprendizaje, de la confianza y de la convivencia. Ninguna política educativa es eficaz si no reconoce que el desarrollo comienza en la conexión humana.

    Si nuestro país lograra generar condiciones para que niños, jóvenes, adultos y personas mayores enfrenten un mundo complejo con herramientas, pero también con respaldo y conexión humana, todos tendríamos algo en qué creer y trabajar. Un país educa bien cuando convierte el aprendizaje en una experiencia de pertenencia y cuidado, y cuando comprende que el verdadero progreso ocurre allí donde el conocimiento no está al margen de la conexión humana. La pregunta, entonces, es: ¿qué haremos el 2026 para avanzar hacia un propósito común?

    Más sobre:EducaciónPropósito comúnSociedad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    Alessandri o Macaya: la presión UDI para que uno de los dos presida o la Cámara o el Senado

    Boric y Kast optan por cuerdas separadas para enfrentar crisis de Venezuela

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    Lo más leído

    1.
    Con el pie derecho

    Con el pie derecho

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela
    Chile

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro
    Negocios

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro

    Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

    Los últimos indicadores económicos que dejó Nicolás Maduro

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Mundial 2026, Conmebol y béisbol: las esquirlas en el deporte que deja la operación de Estados Unidos en Venezuela
    El Deportivo

    Mundial 2026, Conmebol y béisbol: las esquirlas en el deporte que deja la operación de Estados Unidos en Venezuela

    La ambición de Justo Giani en su llegada a la UC: “Quiero dejar mi nombre”

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things
    Cultura y entretención

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    Con los regresos de Kramer y Villegas y el debut de Esteban Düch: Festival de Viña 2026 confirma sus humoristas

    CoArtRe presenta la primera versión del Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”
    Mundo

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    ONU advierte que intervención de Estados Unidos para capturar a Maduro contraviene el Derecho Internacional

    María Corina Machado agradece a Trump y afirma que Venezuela “será el principal aliado de Estados Unidos”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso