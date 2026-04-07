SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Fuga de Galvarino Apablaza

    Es fundamental que su extradición se logre concretar, para despejar de una vez si tuvo responsabilidad en los graves delitos que se le imputan, entre ellos ser autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán.

    Por 
    Editorial La Tercera

    El Presidente José Antonio Kast confirmó que uno de los puntos que ayer trató con su par argentino, Javier Milei, fue la situación del exfrentista Galvarino Apablaza -investigado por la justicia chilena como posible autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, ambos hechos ocurridos en 1991-, quien hace unos días se dio a la fuga desde su residencia en Buenos Aires luego de que la jueza trasandina María Servini de Cubría emitiera una orden de captura con miras a que fuera entregado a Interpol y dar curso a la extradición.

    El Mandatario agradeció al Presidente Milei que bajo su mandato se ha logrado avanzar más que en otras administraciones en el proceso de extradición de Apablaza, quien en 2010, bajo el gobierno de Cristina Fernández, obtuvo el estatus de refugiado político. Dicha condición fue revertida por la administración del Presidente Mauricio Macri, a fines de 2017, decisión que dio pie a un sinnúmero de recursos judiciales, los que poco a poco han ido desvirtuándose luego de que en febrero de este año los tribunales de segunda instancia ratificaron la pérdida del estatus de refugiado y Milei firmó el decreto de extradición.

    A pesar de la contundencia de los antecedentes, la extradición ha seguido encontrando obstáculos, esta vez demorada por el juez Ariel Lijo, y que solo ante su ausencia temporal la jueza Servini de Cubría dictó la orden de captura. La defensa de Apablaza, por su parte, ha insistido en que el exfrentista no ha perdido su condición de refugiado -recalcando que si Chile quiere persistir en la extradición debe iniciar un nuevo proceso-, e incluso acaba de presentar un recurso ante el Comité contra la Tortura, dependiente de la ONU, denunciando tanto al Estado chileno como argentino.

    Si bien el gobierno argentino ofreció una millonaria recompensa a quien entregue antecedentes sobre el paradero de Apablaza, el hecho de que el exfrentista haya logrado fugarse sin mayores dificultades ha abierto una serie de interrogantes; desde luego, llama la atención que cuando la extradición ya parecía inminente las autoridades no hayan adoptado medidas de vigilancia más activas. Asimismo, resulta inevitable preguntarse si acaso Apablaza sigue contando con redes de apoyo, donde cabrá despejar si logró ser alertado de su captura y si acaso actualmente se le brinda apoyo para permanecer en la clandestinidad. Como sea, es un hecho que la fuga de Apablaza responde a evidentes fallas en los organismos de seguridad trasandinos, que no lograron estar a la altura.

    La comparecencia de Apablaza ante los tribunales chilenos es un asunto fundamental, pues para el país resulta del máximo interés despejar las responsabilidades en el asesinato del senador Guzmán, hecho cometido cuando el país ya había retornado a la democracia. A 35 años de dicho crimen sigue siendo desconcertante que parte de sus responsables hayan logrado evadir la acción de la justicia, como es el caso de Ricardo Palma Salamanca, quien está condenado por este hecho, logró huir de la cárcel y ahora goza de protección por parte del gobierno francés. La responsabilidad de Apablaza en este caso -así como su rol en el secuestro de Cristián Edwards- todavía debe probarse en sede judicial, y por lo mismo es fundamental no seguir postergando este proceso, para despejar de una vez este capítulo.

    Más sobre:ExtradiciónFugaCrimen Jaime Guzmán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigan ataque a tiros que causó muerte de hombre en La Pintana: mujer brasileña recibió impacto de bala perdida

    Hacienda se reúne el oficialismo para cerrar críticas por Mepco y avanza en detalles de cambios tributarios

    Personas en quiebra y renegociación por deudas alcanzan cifras récord en primer trimestre de 2026

    Un auto de alta gama, propiedades y más de $100 millones en depósito: el patrimonio del ministro Louis de Grange

    Las 16 horas de Kast en Argentina: abordó caso Apablaza con Milei, reafirmó apoyo por Malvinas y respaldó a ministra Steinert

    Regreso parcial de Israel marca inicio de la Fidae 2026

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Investigan ataque a tiros que causó muerte de hombre en La Pintana: mujer brasileña recibió impacto de bala perdida
    Chile

    Investigan ataque a tiros que causó muerte de hombre en La Pintana: mujer brasileña recibió impacto de bala perdida

    Las 16 horas de Kast en Argentina: abordó caso Apablaza con Milei, reafirmó apoyo por Malvinas y respaldó a ministra Steinert

    Regreso parcial de Israel marca inicio de la Fidae 2026

    Hacienda se reúne el oficialismo para cerrar críticas por Mepco y avanza en detalles de cambios tributarios
    Negocios

    Hacienda se reúne el oficialismo para cerrar críticas por Mepco y avanza en detalles de cambios tributarios

    Personas en quiebra y renegociación por deudas alcanzan cifras récord en primer trimestre de 2026

    Un auto de alta gama, propiedades y más de $100 millones en depósito: el patrimonio del ministro Louis de Grange

    El “secreto” para tener un corazón sano que reveló un estudio científico masivo
    Tendencias

    El “secreto” para tener un corazón sano que reveló un estudio científico masivo

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar

    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido

    Jugará un torneo promocionado por Arturo Vidal: el nuevo desafío internacional de Nicolás Castillo
    El Deportivo

    Jugará un torneo promocionado por Arturo Vidal: el nuevo desafío internacional de Nicolás Castillo

    Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca: “Católica está obligada a dar el salto de calidad; la U lo hizo el año pasado”

    Carlos Caszely sepulta a Maximiliano Falcón por el acto de rebeldía que lo alejó de Colo Colo: “Ojalá no vuelva más”

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Los Mox! anuncian reunión de su formación original
    Cultura y entretención

    Los Mox! anuncian reunión de su formación original

    El Diablo Viste a la Moda 2 presenta tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii: lo puedes ver aquí

    Joe Vasconcellos se alista para celebrar sus 50 años de trayectoria

    Trump dice que Irán “puede ser derrotado en una noche” y Teherán promete intensificar los ataques
    Mundo

    Trump dice que Irán “puede ser derrotado en una noche” y Teherán promete intensificar los ataques

    Canciller venezolano arremete contra Presidente Kast: “No se puede pedir diálogo mientras se siembra desprecio”

    Artemis II alcanza órbita lunar y marca un nuevo récord de distancia para la humanidad

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua